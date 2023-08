Un ressortissant russe arrêté en Finlande – ambassade

L’homme est désormais recherché par l’Ukraine pour des accusations de crimes de guerre remontant aux premiers stades du conflit dans le Donbass.

Le ressortissant russe Voislav Torden a été arrêté en Finlande et est désormais recherché par l’Ukraine pour des accusations criminelles, a annoncé samedi l’ambassade de Russie à Helsinki.

Torden, anciennement connu sous le nom de Yan « Slavyan » Petrovsky, a été initialement arrêté en Finlande en juillet, alors qu’il tentait de traverser le pays pour se rendre à Nice, en France. Le ressortissant russe, titulaire d’un permis de séjour finlandais, a été arrêté parce qu’il était soupçonné de « violer les règles de migration » et a été détenu dans un centre de détention pour migrants, a expliqué l’ambassade, soulignant qu’il n’avait demandé aucun accès consulaire ni aucune aide aux autorités russes.

Cependant, plus tôt cette semaine, il a été placé en état d’arrestation et transféré en prison après que l’Ukraine ait déclaré qu’elle demandait son extradition pour des raisons pénales. À la lumière de cela, il a contacté des diplomates russes et une visite consulaire est désormais attendue dans quelques jours, a indiqué l’ambassade.

Bien que la mission russe n’ait pas précisé la nature des accusations portées contre Torden en Ukraine, les médias ont suggéré qu’elles étaient liées à des crimes de guerre qu’il aurait commis en 2014-2015 au début du conflit dans le Donbass ukrainien.

Né en 1987 en Union soviétique, Torden résidait en Norvège depuis le début des années 2000. Le ressortissant russe était déjà étroitement associé à des groupes d’extrême droite et a été brièvement arrêté lors d’une descente de police dans un salon de tatouage qui servait de cachette néo-nazi.

Lorsque le conflit dans l’est de l’Ukraine a éclaté à la suite du coup d’État de Maidan en 2014, il s’est rendu dans le Donbass et a rejoint le groupe paramilitaire Rusich. Les autorités ukrainiennes ont accusé l’unité de crimes de guerre, tandis que ses membres ont partagé à plusieurs reprises en ligne des images de combat d’eux-mêmes posant aux côtés de soldats ukrainiens tués et de militants d’extrême droite pro-Kiev.

Torden a perdu son permis de séjour en Norvège en octobre 2016 et a été expulsé vers la Russie. On ne sait pas exactement quand il a changé son nom pour Voislav Torden, car il a été visé par les sanctions américaines et européennes sous son nom d’origine. On ne sait pas non plus quand il a obtenu un permis de séjour finlandais et s’il vivait réellement dans le pays avant son arrestation en juillet.

Le groupe Rusich était principalement actif dans le Donbass entre 2014 et 2015, lorsqu’il a annoncé qu’il mettait fin à ses opérations, même s’il aurait réapparu avec le début du conflit de grande ampleur en cours entre la Russie et l’Ukraine.