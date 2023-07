Un ressortissant russe a tenté de bombarder un immeuble berlinois abritant le personnel d’une agence de presse: les autorités allemandes

Un citoyen russe a été inculpé à Berlin de tentative d’homicide et de tentative d’incendie criminel pour avoir placé l’an dernier un engin explosif ou incendiaire dans un immeuble où vivaient des employés d’une agence de presse russe, ont annoncé lundi les procureurs de la capitale allemande.

UNE FRAPPE AÉRIENNE RUSSE FRAPPE UNE ÉCOLE ET TUE 4 PENDANT LA DISTRIBUTION D’AIDE, DIT L’UKRAINE

Le suspect de 55 ans, dont le nom n’a pas été dévoilé, est accusé d’avoir placé l’appareil dans une ouverture au sous-sol de l’immeuble fin avril 2022. Il ne s’est pas allumé pour des raisons qui ne sont pas claires et a été découvert et désamorcé quelques jours plus tard.

Le suspect a été arrêté le 14 décembre. Auparavant, il avait participé à des manifestations publiques contre le gouvernement russe, y compris un camp de protestation devant l’ambassade de Russie à Berlin, ont indiqué les procureurs dans un communiqué. Peu de temps après que la Russie a lancé sa guerre en Ukraine en février 2022, il a publié sur les réseaux sociaux le bâtiment qui a ensuite été attaqué et a déclaré que « la guerre contre nous tous » était menée à partir de celui-ci.

L’ALLEMAGNE A VU UN NOMBRE RECORD DE CRIMES ANTISÉMITES EXTRÊMEMENT VIOLENTS EN 2022, SELON LE RAPPORT

L’homme n’était « pas sans controverse » parmi les militants de l’opposition russe, ont déclaré les procureurs. Il est également accusé d’avoir obtenu frauduleusement de l’aide pendant la pandémie de coronavirus et d’avoir manipulé du gaz et de l’électricité dans son appartement.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le suspect nie les accusations et affirme être victime d’un complot des services de renseignement russes, mais l’enquête n’a fourni aucune preuve de cela, selon les procureurs.