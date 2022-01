Un ressortissant irakien plaide coupable d’avoir fraudé le programme américain pour les réfugiés : Justice Dept.

Un ressortissant irakien a plaidé coupable d’avoir fraudé des programmes américains pour les réfugiés, a annoncé mercredi le ministère de la Justice.

Le suspect, identifié comme Aws Muwafaq Abduljabbar, a plaidé coupable à un chef de complot, selon un département communiqué de presse.

Abduljabbar est accusé d’avoir dirigé le complot, qui impliquait deux autres ressortissants étrangers et a utilisé « des informations sensibles et non publiques » pour aider les candidats à être admis aux États-Unis de manière frauduleuse, selon le ministère de la Justice.

Abduljabbar et les deux autres personnes – identifiées comme Haitham Isa Saado Sad, 43 ans, et Olesya Leonidovna Krasilova, 44 ans – ont été accusées de complot en vue de voler des dossiers du gouvernement américain et d’escroquer les États-Unis, de vol de dossiers du gouvernement américain et de complot en vue de blanchir de l’argent. , selon un acte d’accusation descellé samedi.

Les individus ont travaillé pour voler des dossiers du gouvernement américain liés au programme américain d’admission des réfugiés, selon le communiqué. Sad a travaillé à Amman, en Jordanie, et a été employé par les services américains de citoyenneté et d’immigration, et Krasilova a travaillé à l’ambassade des États-Unis à Moscou.

Selon des responsables de la justice, les personnes avaient accès au système mondial de traitement des admissions de réfugiés du Département d’État, qui contenait des informations « sensibles et non publiques » sur les demandeurs d’asile ainsi que sur les membres de leur famille.

La base de données comprend également des contrôles de sécurité et des évaluations internes des demandes de statut de réfugié par des fonctionnaires américains.

Abduljabbar est accusé d’avoir payé Sad et Krasilova pour voler des dossiers afin d’aider les candidats à entrer frauduleusement aux États-Unis

Les responsables de la justice ont déclaré que le complot présumé « crée un certain nombre de risques pour la sécurité publique et la sécurité nationale tout en imposant des coûts importants au gouvernement américain, à ses contribuables et aux autres demandeurs d’asile légitimes touchés négativement par le programme ».

Michael R. Sherwin, avocat américain par intérim du district de Columbia, a déclaré dans un communiqué de presse que les accusations démontrent un engagement à protéger les programmes gouvernementaux tels que le programme américain d’admission des réfugiés.

« Il est important de tenir pour responsables ceux qui chercheraient à frauder de tels programmes, en particulier lorsque les crimes compromettent notre sécurité nationale et la sécurité publique, lorsqu’ils imposent des coûts si élevés aux contribuables et lorsqu’ils ont un impact négatif sur les perspectives des demandeurs d’asile qualifiés », dit Sherwin.

La peine de prison maximale pour complot en vue de frauder les États-Unis est de cinq ans, selon le communiqué de Justice.