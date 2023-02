Un ressortissant britannique décède en Ukraine, confirme le ministère des Affaires étrangères | Nouvelles du monde

Un ressortissant britannique est décédé en Ukraine, a confirmé le gouvernement.

Un porte-parole du Foreign, Commonwealth and Development Office a déclaré: “Nous soutenons la famille d’un ressortissant britannique décédé en Ukraine et sommes en contact avec les autorités locales.”

Le gouvernement n’a pas fourni plus d’informations sur les circonstances du décès.

L’identité de l’individu n’est pas encore connue.

L’OTAN pourrait être confrontée à un “vrai problème” d’armements, selon l’Ukraine

Depuis le début de la guerre en février de l’année dernière, de nombreuses personnes ont voyagé depuis le Royaume-Uni – certaines participant à des combats contre les forces russes tandis que d’autres s’engagent dans le bénévolat et le travail d’aide.

Le gouvernement continue de déconseiller tout voyage vers Ukraineau milieu de l’invasion en cours par la Russie.

Il arrive moins d’un mois après Les ressortissants britanniques Chris Parry, 28 ans, et Andrew Bagshaw, 47 ans, ont été tués alors qu’ils tentaient une “évacuation humanitaire” de la ville ukrainienne de Soledar, selon un communiqué de famille.

Une déclaration publiée par la famille de M. Bagshaw a déclaré que la voiture du couple avait été touchée par un obus d’artillerie alors qu’ils tentaient de sauver une femme âgée.

Une déclaration publiée au nom de la famille de M. Parry a déclaré: “Sa détermination désintéressée à aider les personnes âgées, jeunes et défavorisées là-bas nous a rendus, ainsi que sa grande famille, extrêmement fiers.”

Image:

Andrew Bagshaw et Christopher Parry ont été portés disparus le 7 janvier au milieu de violents combats entre les forces ukrainiennes et russes



Plus tôt mardi, il a été annoncé qu’un silence national d’une minute aura lieu dans tout le Royaume-Uni pour marquer le premier anniversaire de l’invasion de l’Ukraine le vendredi 24 février.

Rishi Sunak devrait animer l’hommage à “la bravoure et la résilience” du peuple ukrainien qui se tiendra à 11h.

Dans un communiqué, le Premier ministre a déclaré: “L’attaque injustifiable de la Russie a de nouveau provoqué la guerre et la destruction sur notre continent, et elle a forcé des millions de personnes à quitter leurs foyers et dévasté des familles à travers l’Ukraine et la Russie.

“Je suis incroyablement fier de la réponse du Royaume-Uni, et tout au long de l’année écoulée, le public britannique a montré sa véritable générosité d’esprit et sa croyance durable en la liberté.”

Pendant ce temps, les chefs militaires britanniques ont déclaré de Vladimir Poutine les troupes s’efforcent de réaliser une percée majeure sur la ligne de front ukrainienne.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





1:54

“Une année de terreur en Ukraine”



Le ministère de la Défense (MoD) a déclaré mardi que les Russes n’avaient “pas accumulé suffisamment de puissance de combat offensive” sur un seul axe pour “obtenir un effet décisif”.

Son évaluation du renseignement a indiqué que les mercenaires du groupe Wagner ont probablement fait “d’autres petits gains” autour de la périphérie nord de la ville très contestée de Bakhmut.

Mais la défense ukrainienne se poursuit et l’avancée russe vers le sud “a probablement fait peu de progrès”.