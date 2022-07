Un ressortissant américain détenu par la DPR – médias

Le Guardian a rapporté que Suedi Murekezi avait été capturé dans la ville de Kherson le mois dernier

Le nombre de citoyens américains capturés par les troupes pro-russes en Ukraine pourrait être plus élevé qu’on ne le pensait auparavant, a affirmé The Guardian. Le journal a rapporté mercredi qu’un autre ressortissant américain était détenu par la République populaire de Donetsk (RPD) depuis le mois dernier. Cela s’ajoute à deux autres Américains connus pour être détenus.

Selon le rapport, citant le frère du captif, Suedi Murekezi, 35 ans, a été appréhendé en juin dans la ville portuaire de Kherson, dans le sud de l’Ukraine, qui est actuellement sous contrôle russe. Ses amis vivant dans la ville ont remarqué pour la première fois la disparition de Murekezi le 8 juin, selon le journal.

Son frère, Sele Murekezi, a déclaré aux journalistes que Suedi résidait à Kherson depuis 2020, après avoir déménagé en Ukraine deux ans plus tôt.

Les proches du détenu ont insisté sur le fait qu’il n’avait pas participé aux combats et qu’il avait été faussement accusé d’avoir participé à des manifestations pro-ukrainiennes.

Sele a pu joindre son frère par téléphone jeudi dernier pour la première fois depuis sa disparition, a rapporté The Guardian. Suedi aurait déclaré qu’il était détenu dans la ville de Donetsk, en RPD, dans la même prison que deux autres citoyens américains, Alexander Drueke et Andy Tai Ngoc Huynh, qui auraient servi dans l’armée ukrainienne en tant que volontaires avant leur capture. Les autorités de la RPD, cependant, insistent sur le fait que Drueke et Tai Ngoc Huynh étaient des mercenaires et devraient être tenus responsables en tant que tels.

Interrogé pour un commentaire, le Département d’État américain a confirmé qu’il était «au courant des rapports» de la détention de Murekezi mais a refusé d’entrer dans les détails, citant «considérations de confidentialité.”

Le Guardian a également contacté les autorités russes et de la RPD mais n’a reçu aucune réponse, selon le journal. Aucune déclaration officielle concernant l’arrestation du citoyen américain n’a été faite non plus.

Le journal rapporte que Murekezi est né au Rwanda, mais que sa famille a fui aux États-Unis après le génocide de 1994. Il aurait servi dans l’US Air Force pendant huit ans avant de prendre sa retraite en 2017. Il aurait ensuite commencé à investir dans les crypto-monnaies – vraisemblablement un intérêt qui l’a finalement amené en Ukraine, connue pour sa réglementation libérale des monnaies numériques.

Début mars, les forces russes ont pris le contrôle de Kherson, où vivaient les Américains.