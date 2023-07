Un ressortissant américain détenu en Corée du Nord après avoir traversé la frontière, selon l’ONU

Un ressortissant américain peut être détenu en Corée du Nord après avoir traversé la frontière intercoréenne sans autorisation, a déclaré mardi le Commandement de l’ONU sur Twitter.

La personne visitait la zone de sécurité conjointe – un site à Panmunjom dans la zone démilitarisée utilisée par la Corée du Nord et la Corée du Sud pour des engagements diplomatiques et des négociations. Elle est traversée par la ligne de démarcation militaire, également connue sous le nom de ligne d’armistice, qui délimite la frontière entre les deux territoires.

« Un ressortissant américain en tournée d’orientation de la JSA a franchi, sans autorisation, la ligne de démarcation militaire vers la République populaire démocratique de Corée (RPDC). Nous pensons qu’il est actuellement détenu en RPDC et travaillons avec nos homologues de la KPA pour résoudre cet incident », a-t-il ajouté. a déclaré le Commandement des Nations Unies.

Le commandement de l’ONU n’a pas révélé l’identité ou les motivations du ressortissant américain. Un responsable américain au courant de la situation a déclaré à NBC News que l’individu serait un soldat américain.

Un porte-parole de la Maison Blanche n’était pas immédiatement disponible lorsqu’il a été contacté par NBC News.

Des entreprises privées et l’ONU organisent des visites de la JSA.

Les États-Unis et la Corée du Nord n’ont actuellement pas de relations diplomatiques officielles. Une note de conseil aux voyageurs américains exhorte les ressortissants américains ne pas voyager en Corée du Nord « en raison du risque sérieux et persistant d’arrestation et de détention à long terme. »

L’incident a lieu le même jour qu’un sous-marin nucléaire américain visitait la Corée du Sud pour la première fois depuis les années 1980, arrivant au port de Busan, selon les forces américaines en Corée du Sud.