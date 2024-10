Un ressortissant afghan vivant en Oklahoma a été accusé cette semaine de complot en vue de commettre un attentat terroriste contre Jour d’élection au nom du Groupe terroriste État islamiqueselon des documents judiciaires dévoilés mardi.

Nasir Ahmad Tawhedi, 27 ans, a été arrêté lundi pour complot et tentative de fournir un soutien matériel à l’Etat islamique et d’obtenir des armes à feu et des munitions pour exécuter une violente attaque aux États-Unis au nom du groupe terroriste. Tawhedi a fait sa première comparution mardi au palais de justice fédéral d’Oklahoma City devant la juge américaine Suzanne Mitchell.

Les deux hommes ont été arrêtés après avoir rencontré deux sources humaines confidentielles et un agent infiltré du FBI, qui se faisaient passer pour des partenaires commerciaux, dans une zone rurale du district ouest de l’Oklahoma, pour acheter les fusils, 10 chargeurs et les munitions nécessaires à l’attaque prévue.

L’avocat désigné pour Tawhedi n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires mardi soir.

Selon des documents judiciaires, Tawhedi a indiqué dans des communications saisies qu’il prévoyait son attaque le jour du scrutin, le 5 novembre. Les autorités ont déclaré que lors d’un entretien après son arrestation, il avait confirmé que l’attaque visait de grands rassemblements et qu’il devait mourir en martyr avec un jeune co-conspirateur, décrit comme un citoyen afghan bénéficiant du statut légal de résident permanent.

Le procureur général Merrick Garland a déclaré mardi dans un communiqué que le ministère de la Justice continuerait « à lutter contre la menace constante que l’EI et ses partisans font peser sur la sécurité nationale américaine, et nous identifierons, enquêterons et poursuivrons les individus qui cherchent à terroriser le peuple américain ». .»

Selon des documents judiciaires, Tawhedi s’est efforcé de liquider les biens de sa famille, de réinstaller les membres de sa famille en Afghanistan et d’obtenir des fusils d’assaut et des munitions AK-47.

Un examen des enregistrements Google a montré que Tawhedi avait consulté et sauvegardé la propagande de l’Etat islamique, selon des documents judiciaires. Les archives ont également montré qu’en juillet, il avait recherché « Comment accéder aux caméras de Washington DC » et « Quels États américains ont adopté des lois sur les armes à feu sans permis ? ont-ils dit.

Fin août, Tawhedi et son co-conspirateur ont tenté de liquider les biens familiaux, y compris la propriété à Moore, Oklahoma, qui est sous contrat et en attente de vente, les deux voitures de la famille, des appareils électroniques et d’autres biens, selon des documents judiciaires.

L’arrestation de Tawhedi intervient dans un contexte d’inquiétudes croissantes quant à la possibilité violence politique entourant les élections du mois prochain.

Le président Joe Biden a déclaré la semaine dernière aux journalistes qu’il était confiant dans le fait que les élections « seraient libres et équitables », mais qu’il était moins sûr « si ce sera pacifique. »

Biden et la vice-présidente Kamala Harris ont condamné la violence politique à la suite de deux tentatives d’assassinat contre l’ancien président Donald Trump, qui a fait allusion à la potentiel de violence s’il perd en novembre.

La porte-parole de la campagne Trump, Karoline Leavitt, a cité l’arrestation de Tawhedi pour attaquer l’administration Biden sur l’immigration, arguant dans un communiqué que Harris avait « déroulé le tapis rouge pour des terroristes comme Nasir Ahmad Tawhedi ».

La campagne Harris n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires mardi soir.

Selon des documents judiciaires, Tawhedi est entré dans le pays avec un visa d’immigrant spécial en septembre 2021, un mois après le retrait des États-Unis d’Afghanistan.

Le gouverneur de l’Oklahoma, Kevin Stitt, a déclaré mardi dans un communiqué que le complot déjoué « est un exemple puissant de la manière dont les mesures de partage d’informations que nous avons mises en œuvre entre les forces de l’ordre locales, étatiques et fédérales font une réelle différence ».

« Ceux qui cherchent à nuire à notre nation, à menacer nos libertés et à perturber notre mode de vie seront tenus pour responsables et feront face à toute la force de la loi », a déclaré le gouverneur républicain.

Les États-Unis continuent de lutter contre la menace posée par l’EI, tant au niveau national qu’à l’étranger.

En juin, huit hommes du Tadjikistan qui figuraient sur le radar de la Joint Terrorism Task Force du FBI avec des liens potentiels avec ISIS ont été arrêtés à New York, Philadelphie et Los Angeles.

Les responsables de la défense ont déclaré en août que les États-Unis avaient mené une opération militaire en Irak qui a tué au moins 15 combattants du groupe militant État islamique, y compris des membres de ses dirigeants.

Un mois plus tôt, le Commandement central américain j’ai ditune déclaration qu’au cours du premier semestre, l’Etat islamique a assumé la responsabilité de 153 attaques en Irak et en Syrie et que le groupe terroriste était en passe de « plus que doubler le nombre total d’attaques qu’il a revendiquées » en 2023.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com