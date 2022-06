Un ressortissant afghan libéré de Guantanamo Bay après 15 ans

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Les États-Unis ont ouvert le centre de détention sous le président George W. Bush en janvier 2002 après les attentats du 11 septembre et l’invasion de l’Afghanistan. Il était destiné à détenir et interroger des prisonniers soupçonnés d’avoir des liens avec al-Qaïda ou les talibans à l’époque. Des dizaines de suspects de plusieurs pays y ont ensuite été envoyés.

Mujahid a déclaré que Gul avait été remis au gouvernement des talibans à la suite de leurs pourparlers avec les autorités américaines. “Grâce aux efforts de l’Émirat islamique d’Afghanistan et à son interaction directe et positive avec les États-Unis, l’un des deux détenus restants, Asadullah Haroon, a été libéré de la prison de Guantanamo”, a-t-il déclaré sur Twitter.

“Reprieve et le cabinet d’avocats Lewis Baach Kaufmann Middlemiss ont déposé une requête en habeas corpus en son nom en 2016, dans laquelle ils ont exigé sa libération”, a-t-il ajouté. Après des années de litige, en octobre 2021, ils ont prévalu lorsque « le tribunal de district du district de Columbia a statué que la détention d’Asadullah n’était pas légale, car il n’avait fait partie que du Hezb-e-Islami (HIA), un groupe qui est officiellement en paix depuis 2016 et il ne faisait pas partie d’Al-Qaïda. Le juge a donc ordonné sa libération, a-t-il précisé.

Selon la déclaration, Gul « a subi de graves tortures physiques et psychologiques pendant sa détention, notamment avoir été battu, pendu par les poignets, privé de nourriture et d’eau et empêché de prier. Il a été soumis à la privation de sommeil, à des températures extrêmement froides et à l’isolement. »