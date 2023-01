Un responsable ukrainien exprime son scepticisme quant à l’ordre de Poutine pour un cessez-le-feu de vacances

Le président russe Vladimir Poutine a ordonné jeudi à ses forces armées d’observer un cessez-le-feu unilatéral de 36 heures en Ukraine ce week-end pour les vacances de Noël orthodoxes, le premier mouvement de trêve aussi radical dans la guerre de près de 11 mois.

Poutine n’a pas semblé conditionner son ordre de cessez-le-feu à un accord ukrainien de faire de même, et il n’était pas clair si les hostilités s’arrêteraient réellement sur la ligne de front de 1 100 kilomètres ou ailleurs. Les responsables ukrainiens ont précédemment rejeté les mesures de paix russes comme jouant pour gagner du temps pour regrouper leurs forces et se préparer à de nouvelles attaques.

Bien qu’il ne s’agisse pas nécessairement du dernier mot officiel de Kyiv, le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak a tweeté à la suite de cette dernière décision que les forces russes “doivent quitter les territoires occupés – ce n’est qu’alors qu’elles auront une” trêve temporaire “. Gardez l’hypocrisie pour vous.”

À divers moments de la guerre qui a commencé le 24 février 2022, les autorités russes ont ordonné des trêves limitées et locales pour permettre l’évacuation de civils ou à d’autres fins humanitaires. L’ordre de jeudi était la première fois que Poutine ordonnait à ses troupes d’observer un cessez-le-feu dans toute l’Ukraine.

“Etant donné qu’un grand nombre de citoyens professant l’orthodoxie vivent dans les zones de combat, nous appelons la partie ukrainienne à déclarer un cessez-le-feu et à leur donner la possibilité d’assister aux offices la veille de Noël, ainsi que le jour de la Nativité. du Christ », indique l’ordre de Poutine, adressé au ministre de la Défense Sergueï Choïgou et publié sur le site Internet du Kremlin.

Poutine “essaye de trouver de l’oxygène”, dit Biden

Le président américain Joe Biden a refusé de commenter directement mais a déclaré jeudi à la Maison Blanche qu’il était “intéressant” que Poutine soit prêt à bombarder des hôpitaux, des crèches et des églises à Noël et au Nouvel An. “Je pense qu’il essaie de trouver de l’oxygène”, a-t-il déclaré.

Poutine a agi à la suggestion du chef de l’Église orthodoxe russe, le patriarche Cyrille, qui a proposé une trêve de midi vendredi à minuit samedi heure de Moscou. L’Église orthodoxe, qui utilise l’ancien calendrier julien, célèbre Noël le 7 janvier – plus tard que le calendrier grégorien – bien que certains chrétiens d’Ukraine marquent également la fête à cette date.

Podolyak avait précédemment rejeté l’appel de Kirill comme “un piège cynique et un élément de propagande”. Le président Volodymyr Zelensky avait proposé un retrait des troupes russes plus tôt, avant le 25 décembre, mais la Russie l’a rejeté.

Kirill a précédemment justifié la guerre dans le cadre de la “lutte métaphysique” de la Russie pour empêcher un empiétement idéologique libéral de l’Occident.

Jeudi, des militaires ukrainiens tirent un obus d’un obusier 2A65 Msta-B vers des troupes russes sur une ligne de front dans la région de Zaporizhzhia. (Stringer/Reuters)

« Allons-nous croire les Russes ?

L’analyste politique indépendante Tatyana Stanovaya a déclaré que l’ordre de cessez-le-feu de Poutine visait à le faire paraître raisonnable et intéressé par la paix.

Cette décision “s’inscrit bien dans la logique de Poutine, dans laquelle la Russie agit du bon côté de l’histoire et se bat pour la justice”, a-t-elle déclaré.

“Nous ne devons pas oublier que dans cette guerre, Poutine se sent comme un ‘bon gars’, faisant du bien non seulement pour lui-même et les ‘nations frères’, mais aussi pour le monde qu’il libère de ‘l’hégémonie’ des États-Unis”, Stanovaya, fondatrice du groupe de réflexion indépendant R.Politik, a écrit sur Telegram.

Elle a également lié la décision de Poutine à la récente frappe des forces ukrainiennes sur Makiivka qui a tué au moins 89 militaires russes. “Il ne veut vraiment pas recevoir quelque chose comme ça pour Noël”, a déclaré l’analyste.

Dans les rues pluvieuses de Kyiv, certains ont mis en doute la sincérité des Russes à discuter d’une trêve.

« Allons-nous croire les Russes ? se demandait Svitlana Zhereva après la proposition de Kirill. “D’une part, ils ont donné leur bénédiction à la guerre et au meurtre, et d’autre part, ils veulent se présenter comme des saints qui sont contre l’effusion de sang. Mais ils doivent être jugés sur leurs actions.”

Un résident local se promène avec un chien dans la cour de son immeuble endommagé à Bakhmut. (Anna Kudriavtseva/Reuters)

Erdogan propose d’aider à négocier la paix

Poutine a émis l’ordre de trêve après que le président turc Recep Tayyip Erdogan l’a exhorté lors d’un appel téléphonique jeudi à mettre en œuvre le “cessez-le-feu unilatéral” proposé, selon le bureau du président turc. Le Kremlin a déclaré que le président russe avait “réaffirmé l’ouverture de la Russie à un dialogue sérieux” avec les autorités ukrainiennes.

Erdogan a également déclaré à Zelenskyy plus tard par téléphone que la Turquie était prête à négocier une “paix durable”. Erdogan a fréquemment fait de telles offres, a aidé à négocier un accord permettant à l’Ukraine d’exporter des millions de tonnes de céréales et a facilité un échange de prisonniers entre l’Ukraine et la Russie.

La volonté déclarée de la Russie pour des pourparlers de paix était assortie des conditions préalables habituelles : que « les autorités de Kyiv remplissent les exigences bien connues et répétées et reconnaissent les nouvelles réalités territoriales », a déclaré le Kremlin, faisant référence à l’insistance de Moscou pour que l’Ukraine reconnaisse la Crimée comme faisant partie de la Russie et reconnaisse les autres gains territoriaux illégaux.

Les précédentes tentatives de pourparlers de paix ont échoué face aux revendications territoriales de la Russie, car l’Ukraine insiste pour que la Russie se retire des zones occupées.

L’OTAN ne voit aucun changement dans la position de Moscou

Ailleurs, le chef de l’OTAN n’a détecté aucun changement dans la position de Moscou sur l’Ukraine, insistant sur le fait que le Kremlin “veut une Europe où il peut contrôler un pays voisin”.

“Nous n’avons aucune indication que le président Poutine ait changé ses plans, ses objectifs pour l’Ukraine”, a déclaré le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, à Oslo, en Norvège.

Les pays de l’OTAN renforcent leur soutien militaire à l’Ukraine avec des armes de plus en plus perfectionnées.

Dans le dernier engagement, le ministère français de la Défense a déclaré qu’il prévoyait de discuter prochainement avec son homologue ukrainien de la livraison de véhicules de combat blindés. La présidence française a déclaré que ce serait la première fois que ce type de chasseur de chars à roues de fabrication occidentale serait envoyé à l’armée ukrainienne.

Aux États-Unis, Biden a déclaré que des véhicules de combat Bradley, un véhicule de combat blindé moyen pouvant servir de transporteur de troupes, pourraient être envoyés en Ukraine.

Alors que d’autres armes arrivent, la situation sur le champ de bataille semble s’être installée dans une impasse, de plus en plus une guerre d’usure. À mesure que l’hiver s’installe, la mobilité des troupes et de l’équipement est plus limitée.

Lors des derniers combats, Kyrylo Timochenko, chef adjoint du bureau présidentiel ukrainien, a déclaré jeudi qu’au moins cinq civils avaient été tués et huit blessés à travers le pays par des bombardements russes au cours des dernières 24 heures.

Une bataille intense a laissé 60% de la ville orientale de Bakhmut en ruines, a déclaré jeudi le gouverneur de Donetsk, Pavlo Kyrylenko. Les défenseurs ukrainiens semblent freiner les Russes.