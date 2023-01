Un responsable ukrainien déclare que les cyberattaques russes sur son réseau énergétique pourraient être assimilées à des crimes de guerre

Un bâtiment endommagé dans la région de Donetsk, dans l’est de l’Ukraine, le 2 janvier 2023. (Sameer al-Doumy/AFP via Getty Images)

Les cyberattaques russes contre les infrastructures critiques de l’Ukraine pourraient être assimilées à des crimes de guerre, a déclaré l’Ukraine.

L’Ukraine recueille des preuves de cyberattaques russes liées à des frappes militaires, selon Politico.

Les efforts coordonnés ont un impact direct sur les civils ukrainiens, a déclaré le plus haut responsable ukrainien de la cybersécurité.

Un haut responsable ukrainien de la cybersécurité a déclaré que les cyberattaques russes contre des infrastructures critiques et civiles pourraient être assimilées à des crimes de guerre.

Victor Zhora, directeur de la transformation numérique au Service d’État de la communication spéciale et de la protection de l’information de l’Ukraine (SSSCIP), a déclaré politique que les responsables ukrainiens rassemblent des preuves de cyberattaques russes à partager avec la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye.

Les cyberattaques ciblées sont celles liées à des attaques militaires plus traditionnelles, a déclaré Zhora, qui dirige les opérations de cybersécurité pour SSSCIP, par Politico.

“Lorsque nous observons la situation dans le cyberespace, nous remarquons une certaine coordination entre les frappes cinétiques et les cyberattaques, et puisque la majorité des attaques cinétiques sont organisées contre des civils – étant un acte direct de crime de guerre – les actions de soutien dans le cyber peuvent être considérées comme des crimes de guerre”, Zhora a déclaré à Politico.

Dans l’interview, le responsable de la cybersécurité a cité plusieurs exemples de cyberguerre russe liée à des frappes militaires, notamment une attaque contre DTEK, le plus grand investisseur privé ukrainien dans le secteur de l’énergie, en juillet dernier.

Ce mois-là, DTEK a déclaré dans un communiqué de presse que la Russie a mené une cyberattaque sur ses infrastructures en même temps qu’une attaque au missile sur la centrale électrique de Kryvorizka.

“Leur centrale thermique a été bombardée et simultanément, leur réseau d’entreprise a été attaqué”, a déclaré Zhora à Politico à propos de l’incident. “C’est une activité dirigée et planifiée des Russes, ce qu’ils ont fait à la fois dans le domaine conventionnel et dans le domaine cyber.”

Zhora a noté d’autres exemples d’attaques coordonnées à Odessa, Lviv et Mykolaïv, a rapporté Politico.

Le responsable de la cybersécurité a déclaré que les bombardements étaient soutenus par des cyberattaques contre “les autorités locales, les sites Web ou les fournisseurs de services Internet locaux”, selon le média.

UN Rapport de renseignement Microsoft de juin 2022 a mis en évidence de nombreux exemples d’attaques cinétiques et de cyberattaques coordonnées contre l’Ukraine par des groupes soutenus par la Russie.

Ces types d’efforts coordonnés ont un impact direct sur les civils ukrainiens en perturbant l’infrastructure informatique, les réseaux électriques, les télécommunications et les infrastructures critiques dont ils dépendent, a déclaré Zhora à Politico.

Les attaques de la Russie contre les infrastructures civiles ukrainiennes, y compris les installations énergétiques, ont eu lieu le mois dernier décrit par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme comme de possibles crimes de guerre.

Le président russe Vladimir Poutine a confirmé le mois dernier que la Russie visait les infrastructures énergétiques, mais a accusé les forces ukrainiennes de le faire en premier. “Oui, nous le faisons, mais qui l’a commencé ?” Poutine a déclaré dans une vidéo rapportée par Politique.

La Russie est accusée de multiples crimes de guerre depuis qu’elle a lancé son invasion de l’Ukraine en février 2022. Le procureur général d’Ukraine, Andriy Kostin, m’a dit en septembre que son bureau avait documenté quelque 34 000 crimes de guerre potentiels commis par les forces russes.

Les enquêteurs se penchent sur les événements de Bucha,Marioupolet le viol et la torture des enfants, avec l’idée que ceux-ci pourraient être portés devant des juges à La Haye.