Un responsable ukrainien continue d’offenser les Allemands après avoir perdu son poste à Berlin — RT World News

Le chef de la Saxe s’est attiré la colère de l’ancien envoyé de Kiev en déclarant que le conflit ukrainien doit être “gelé”

L’ancien ambassadeur d’Ukraine à Berlin, Andrey Melnik, a critiqué le ministre-président de l’État de Saxe, dans l’est de l’Allemagne, Michael Kretschmer, après avoir déclaré que l’Europe devrait négocier un cessez-le-feu entre Kiev et Moscou au lieu d’ajouter de l’huile sur le feu dans le conflit en cours.

“Les Ukrainiens sont favorables à ce que vous mettiez votre tête dans un congélateur pour congeler vos fantasmes chauds sur la Russie”, le franc-parler diplomate ukrainien a écrit dans un message Twitter adressé à Kretschmer mardi.

La diatribe de l’ancien ambassadeur a été déclenchée par l’appel du Premier ministre de Saxe à l’Europe et à l’Allemagne pour aider à “geler” le conflit en cours entre Moscou et Kiev et à ne pas abandonner les importations énergétiques russes.















Le conflit plonge l’Europe et le monde entier dans le chaos, a déclaré Kretschmer aux journalistes mardi. Il a averti que l’Europe risquait de perdre la force économique nécessaire pour maintenir la sécurité et rester compétitive sur la scène mondiale, ajoutant : “Nous devons travailler pour que cette guerre soit gelée.”

Il a également caractérisé la position de l’Europe sur le conflit comme “très unilatéral” – aider l’Ukraine à gagner et abandonner complètement l’énergie russe – ce qui, selon lui, est une erreur.

“Je crois fermement que nous avons besoin de ces approvisionnements en matières premières”, Kretschmer a déclaré, ajoutant que les dirigeants européens “doivent ensemble essayer de… influencer le président russe [Vladimir Putin] et convaincre l’Ukraine que nous devons tous geler ce conflit ensemble.















Melnik a fustigé Kretschmer, l’accusant de “proximité constante” à Poutine et appelant son approche “répugnant.” Le ministre-président de Saxe a également fait face à un déluge de critiques de la part de ses collègues politiques dans son pays. Le secrétaire général du Parti libéral démocrate (FDP), Bijan Djir-Sarai, l’a accusé de ne pas comprendre la menace que représente la Russie.

“Dieu merci, cet homme n’est pas responsable de notre politique étrangère” il a dit. La politicienne verte Jamila Schaefer a déclaré au tabloïd allemand Bild que la suggestion de Kretschmer “porte atteinte à la réputation de la République fédérale d’Allemagne”, l’accusant de “Ignorance dangereuse”.

Les collègues démocrates-chrétiens de Kretschmer étaient tout aussi critiques. Matthias Hauer, député tweeté que sa position ne reflète pas celle de l’Union chrétienne-démocrate (CDU).