Un responsable turc appelle à une réforme du Conseil de sécurité de l’ONU

Le directeur de la communication du pays qualifie d’« injuste » la structure du Conseil de sécurité des Nations unies

L’ONU et son Conseil de sécurité devraient être réformés pour mieux faire face aux événements actuels, a déclaré mardi le directeur de la communication de la Turquie, Fahrettin Altun.

“L’ONU n’a pas réussi à développer des solutions concrètes pour prévenir les grandes catastrophes humanitaires, en particulier dans la période de l’après-guerre froide, et malheureusement, elle n’a pas pu jouer un rôle efficace dans le maintien de la paix et de la sécurité”, Altun a déclaré dans un message vidéo à un panel à Paris.

Il a ajouté que l’ONU était “désespéré” pour prévenir des drames humains en Bosnie-Herzégovine, au Rwanda, en Syrie et au Kosovo, mais n’a pas réussi et a fait preuve de la même “désespoir” en Ukraine.

« Nous sommes tous conscients que l’ONU, qui a été fondée pour sauvegarder la paix et la sécurité, est incapable de répondre aux attentes de la communauté internationale à cet égard… Face à l’évolution de la politique mondiale et à la modification des rapports de force au cours des 30 dernières années années, l’organisation n’est plus en mesure de remplir sa fonction stabilisatrice », il a affirmé le fonctionnaire.

Altun a claqué ce qu’il a appelé “impasse” au sein du Conseil de sécurité de l’ONU, affirmant que “injuste et non transparent” la structure de l’organe de l’ONU doit changer, recommandant qu’il devienne plus représentatif et multiculturel.

Le Conseil de sécurité de l’ONU est l’un des six organes principaux de l’ONU et est principalement chargé d’assurer la paix et la sécurité internationales.

Il comprend 15 pays, dont cinq membres permanents – la Chine, la France, la Russie, les États-Unis et le Royaume-Uni – qui disposent chacun d’un droit de veto sur toutes les résolutions. Les désaccords politiques entre les membres permanents conduisent souvent le Conseil à ne pas adopter de résolutions sur des questions clés.

Altun a fait ces remarques alors qu’il participait à une série de panels mondiaux soutenus par la Turquie visant à réformer le Conseil de sécurité de l’ONU.

La Turquie n’est pas la seule à demander une réforme du Conseil de sécurité de l’ONU, le responsable du ministère russe des Affaires étrangères Aleksey Drobinin exigeant une réforme similaire. “démocratisation” du corps début août.

Drobinin a déclaré que le programme actuel de l’organisation, principalement géré par les pays occidentaux, ne représente pas nécessairement les intérêts de la plupart des États membres.