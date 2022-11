Un responsable turc accuse les États-Unis de complicité dans l’attentat meurtrier : “Le tueur est parmi les premiers à revenir”

La Turquie a affirmé que les États-Unis étaient complices de l’attentat meurtrier qui s’est produit à Istanbul plus tôt cette semaine.

Les autorités turques ont arrêté lundi une femme qu’elles ont liée à l’attentat. Ils ont déterminé qu’elle était entrée dans le pays depuis la Syrie sur ordre du Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, mais les groupes ont nié toute implication.

Le ministre de l’Intérieur Suleyman Soylu a accusé les États-Unis de complicité dans l’attaque en raison d’un partenariat de longue date entre Washington et la milice kurde en Syrie, selon le New York Times.

Interrogé sur les condoléances des États-Unis, Soylu a déclaré que “le tueur est parmi les premiers à revenir sur les lieux”.

L’explosion de dimanche s’est produite sur l’avenue Istiklal, une artère populaire bordée de boutiques et de restaurants qui mène à la place Taksim. Six personnes sont mortes et 81 autres se sont retrouvées à l’hôpital suite à l’attaque.

Les six personnes tuées dans l’explosion appartenaient à trois familles et comprenaient deux filles âgées de 9 et 15 ans.

Le département de police d’Istanbul a déclaré que les vidéos d’environ 1 200 caméras de sécurité avaient été examinées et que des raids avaient été effectués dans 21 endroits. Au moins 46 autres personnes ont également été arrêtées pour interrogatoire.

“La Turquie poursuit sa lutte contre le terrorisme avec détermination”, a déclaré le site d’information indépendant T24 citant le ministre. “Aucune organisation terroriste ne réussira dans un quelconque complot contre la Turquie.”

La police a arrêté la suspecte, qui aurait revendiqué la responsabilité de l’attaque et a déclaré aux policiers qu’elle avait été formée en tant qu ‘”officier spécial du renseignement” par le PPK ainsi que par la branche armée du Parti de l’Union démocratique.

Le groupe a déclaré que ses membres “et le public démocratique” savaient qu’ils n’étaient pas impliqués dans l’incident, affirmant que le PKK “ne ciblera pas directement les civils”.

La Turquie et Washington ont longtemps considéré le PKK comme une organisation terroriste, mais ils diffèrent sur le statut des groupes kurdes syriens, avec lesquels les États-Unis ont travaillé dans le cadre de leurs efforts pour combattre l’État islamique en Syrie.

La Turquie a déjà accusé les États-Unis d’aider indirectement le PKK, comme en 2016 lorsque des armes fournies aux Unités de protection du peuple kurde, ou YPG, se sont retrouvées entre les mains du PKK.

À l’époque, les États-Unis ont déclaré que ces armes n’étaient pas destinées au PKK et qu’ils n’avaient aucune idée que les armes se sont retrouvées en possession du groupe.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.