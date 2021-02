Un responsable technologique s’excuse après que des dizaines de participants à l’événement ont contracté Covid-19

Un responsable de la technologie en Californie s’est excusé d’avoir organisé une conférence à Culver City, après quoi deux douzaines de participants et de membres du personnel de l’événement ont été testés positifs pour le coronavirus. L’exécutif, Peter H. Diamandis, faisait partie de ceux qui ont contracté le coronavirus. Il a accueilli la conférence – un sommet annuel pour un groupe d’adhésion payant appelé Abondance 360 – à l’intérieur fin janvier, avec un total d’environ 80 participants, panélistes et membres du personnel de soutien. Le rassemblement a bafoué conseils des responsables de la santé publique du comté de Los Angeles, qui avait à plusieurs reprises exhorté les gens à éviter les voyages excessifs ou les rencontres publiques. Au moment de la conférence, le sud de la Californie sortait tout juste d’une flambée de cas de coronavirus et de nombreux hôpitaux étaient toujours débordés. M. Diamandis, le fondateur de la X Prize Foundation, un groupe à but non lucratif qui décerne des prix en espèces pour l’innovation technologique, a déclaré dans un article de blog vendredi qu’il était «profondément désolé». Il a ajouté que les protocoles de sécurité pour l’événement – y compris des tests Covid-19 répétés pour les participants, dont aucun n’a montré de résultats positifs à l’époque – avaient créé un faux sentiment de sécurité, conduisant les gens à être moins vigilants à propos des masques et de la distance.

«J’avais tort», a déclaré M. Diamandis, ajoutant que les masques, la distanciation physique et les vaccins étaient les meilleurs moyens de combattre le virus. «J’espère que les autres pourront apprendre de mes erreurs.» Selon M. Diamandis, des centaines de personnes ont assisté à la conférence virtuellement, et certaines ont demandé si elles pouvaient y assister physiquement. Le bureau du X Prize à Culver City, qui borde Los Angeles, a été transformé en studio, et M. Diamandis Messages Instagram de l’événement le montrer partageant une scène éclairée de couleurs vives avec des panélistes, certains sur appels vidéo et d’autres en personne. M. Diamandis a déclaré que les personnes qui avaient assisté à l’événement avaient été invitées à partager les résultats des tests négatifs pour le coronavirus avant leur arrivée, et que les travailleurs et les participants avaient été testés à plusieurs reprises lors de l’événement, donnant plus de 450 résultats négatifs. «J’étais convaincu qu’une bulle d’immunité était une« chose réelle »», a déclaré M. Diamandis. Mais deux jours après la fin de la production en studio, a-t-il déclaré, un membre de son équipe a été testé positif. Il a envoyé des courriels pour informer les participants, les exhortant à s’isoler et à se faire tester à nouveau. Vendredi, il a écrit qu’au moins 24 personnes avaient été infectées. MIT Technology Review, qui a rendu compte du rassemblement la semaine dernière, a constaté qu’au moins 32 personnes associées à la conférence pourraient avoir été infectées.

Une adhésion générale à Abundance 360 ​​coûte 12500 dollars par an, selon les documents en ligne de l’organisation, et MIT Technology Review ont indiqué que les participants à l’événement de janvier ont payé plus de 30 000 $ chacun. Lorsque la conférence a commencé le 23 janvier, la Californie avait mis en place un ordre strict de rester à la maison; il a été levé deux jours plus tard. L’épidémie de coronavirus › Mise à jour 16 février 2021 à 17 h 26 HE La Maison Blanche a annoncé que l’approvisionnement en vaccins était passé à 13,5 millions de doses par semaine.

Dans le New Hampshire, les législateurs démocrates intentent des poursuites pour lutter contre l’insistance du GOP sur des réunions en personne à l’intérieur.

Trois marins sont testés positifs à bord de l’USS Theodore Roosevelt, site de l’épidémie printanière, selon des responsables. Mardi, les responsables de la santé de l’État et du comté n’ont pas immédiatement répondu aux questions sur la question de savoir si M. Diamandis pouvait être condamné à une amende ou à une autre sanction. Des représentants de M. Diamandis, qui est diplômé en médecine de la Harvard Medical School et dont les entreprises entrepreneuriales comprennent une société de développement de vaccins contre les coronavirus et un concurrence pour améliorer la technologie de test Covid-19, n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires mardi. Beaucoup de gens voient un test de coronavirus négatif comme une autorisation de socialiser sans prendre de précautions, mais les médecins et les scientifiques disent que c’est dangereusement malavisé. L’épidémie de coronavirus > Laissez-nous vous aider à mieux comprendre le coronavirus Le nombre de cas de coronavirus augmente-t-il dans votre région? Nos cartes vous aideront à déterminer comment votre état, comté ou pays se porte. Les vaccins sont en cours de déploiement et atteindront nombre d’entre nous au printemps. Nous avons répondu à quelques questions courantes sur les vaccins. Maintenant que nous nous habituons tous à vivre dans une pandémie, vous pouvez avoir de nouvelles questions sur la façon de mener à bien votre routine en toute sécurité, comment vos enfants seront touchés, comment voyager et plus encore. Nous répondons également à ces questions. Jusqu’à présent, l’épidémie de coronavirus a rendu malade plus de 106 millions de personnes dans le monde. Plus de deux millions de personnes sont mortes. Une chronologie des événements qui ont conduit à ces chiffres peut vous aider à comprendre comment nous sommes arrivés ici.

Certains types de tests, en particulier ceux qui donnent des résultats rapides, ne détectent pas de manière fiable les faibles niveaux de virus et peuvent qualifier à tort les personnes infectées de «négatifs». Et même les meilleurs tests ne peuvent pas voir dans le futur: les gens peuvent contracter le coronavirus après un résultat de test négatif. Selon M. Diamandis, les participants ont passé des tests PCR, qui sont des tests moléculaires traités à l’aide d’une technique appelée réaction en chaîne par polymérase. Ces tests sont considérés comme relativement fiables, mais ils ne sont pas parfaits. (Les tests d’antigène, qui visent à détecter des morceaux de protéines de coronavirus plutôt que leur matériel génétique, ont tendance à fournir des résultats plus rapidement que les tests moléculaires, mais sont moins bons pour identifier les cas de coronavirus.) Les tests PCR ont créé un faux sentiment de sécurité, selon M. Diamandis. «Nous n’avons pas exigé de porter des masques 100% du temps au studio», a-t-il déclaré. «C’est certainement l’un de mes plus gros échecs et l’une des leçons les plus importantes apprises.»