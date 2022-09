Un responsable taliban fait pression pour que les filles afghanes puissent retourner à l’école

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un haut responsable du gouvernement afghan dirigé par les talibans a appelé mardi les nouveaux dirigeants afghans à rouvrir les écoles pour les filles au-delà de la sixième année, affirmant qu’il n’y avait aucune raison valable dans l’islam pour cette interdiction.

L’appel de Sher Mohammad Abbas Stanikzai, le vice-ministre des Affaires étrangères des talibans, est intervenu lors d’un rassemblement de hauts talibans à Kaboul. C’était une rare voix modérée au milieu des mesures sévères imposées par les talibans depuis qu’ils ont envahi le pays et pris le pouvoir en août 2021.

Les mesures comprennent l’interdiction des filles du collège et du lycée malgré les promesses initiales du contraire. Les femmes sont tenues de se couvrir de la tête aux pieds en public, en ne montrant que leurs yeux.

Les talibans ont déclaré qu’ils travaillaient sur un plan d’ouverture d’écoles secondaires pour les filles, mais n’ont pas donné de calendrier.

Les Nations Unies ont qualifié l’interdiction de “honteuse” et la communauté internationale hésite à reconnaître officiellement les talibans, craignant un retour à la même règle sévère que les talibans ont imposée lors de leur dernier pouvoir à la fin des années 1990.

“Il est très important que l’éducation soit dispensée à tous, sans aucune discrimination”, a déclaré Stanikzai. “Les femmes doivent être éduquées, il n’y a pas d’interdiction islamique pour l’éducation des filles.”

“Ne donnons pas aux autres la possibilité de créer un fossé entre le gouvernement et le peuple”, a-t-il ajouté. “S’il y a des problèmes techniques, cela doit être résolu et des écoles pour filles doivent être ouvertes.”

Pourtant, il n’était pas clair si et dans quelle mesure Stanikzai pouvait influencer les partisans de la ligne dure, qui semblent tenir les rênes de l’administration talibane.

Stanikzai était autrefois à la tête de l’équipe des talibans lors des pourparlers qui ont conduit à l’accord de 2020 au Qatar entre les talibans et les États-Unis, qui prévoyait le retrait complet des troupes étrangères d’Afghanistan.

Ses remarques font suite à la nomination par les talibans d’un nouveau ministre de l’Éducation, quelques jours après que l’ONU leur a demandé de rouvrir les écoles pour filles. L’ONU estime que plus d’un million de filles ont été empêchées de fréquenter la plupart des collèges et lycées au cours de l’année écoulée.

Un an après que les talibans ont pris le contrôle du pays alors que le gouvernement et l’armée soutenus par l’Occident se sont effondrés, l’ONU se dit de plus en plus préoccupée par le fait que les restrictions à l’éducation des filles, ainsi que d’autres mesures restreignant les libertés fondamentales, aggraveraient la crise économique en Afghanistan et conduiraient à plus d’insécurité, de pauvreté et d’isolement.