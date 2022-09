Un responsable taliban confirme au moins 3 morts dans une explosion dans la capitale afghane

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Une explosion dans la capitale afghane a fait au moins trois morts et 13 blessés, a annoncé mercredi un responsable taliban.

Selon Khalid Zadran, le porte-parole nommé par les talibans du chef de la police de Kaboul, l’explosion s’est produite dans un restaurant du quartier ouest de Dehmazang. Une équipe est arrivée dans la région pour découvrir la cause de l’explosion, a-t-il ajouté.

La police n’a pas précisé si l’explosion était un accident ou le résultat d’une attaque. Les villes afghanes sont parfois la cible de l’affilié local du groupe État islamique.

ISIS EST UNE MENACE POUR TOUTE LA RACE HUMAINE, DIT LE MINISTRE IRAKIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DANS UNE INTERVIEW EXCLUSIVE

Les résidents et les travailleurs de la région ont déclaré que le restaurant était un endroit populaire pour manger pour les travailleurs à faible revenu et les pauvres parce qu’il était bon marché.

L’une des personnes tuées dans l’explosion était un adolescent qui travaillait dans un magasin de photographie de la région. Ses obsèques ont eu lieu mercredi, quelques heures après l’incident.

Un témoin oculaire, Hamid, a déclaré que trois de ses amis avaient été tués. “Il y a eu de nombreuses victimes et nous les avons mises dans un véhicule civil et dans d’autres véhicules, et elles ont été emmenées à l’hôpital d’Isteqlal.”

Mohammad Mukhtar, le père de l’une des victimes, a déclaré que son fils était en train de déjeuner au restaurant.

“Cinq minutes plus tard, nous avons été informés que mon fils avait été martyrisé dans l’explosion. Quand je suis allé à l’hôpital, j’ai vu le cadavre de mon fils. Qui en est responsable ? Qui puis-je tenir pour responsable de sa perte ?”

UNE FEMME SUISSE-ITALIENNE LIÉE À L’ÉTAT ISLAMIQUE CONDAMNÉE POUR COUP DE POIGNARD BRUTAL

La filiale locale de l’EI, connue sous le nom d’État islamique dans la province de Khorasan, a multiplié les attaques contre les mosquées et les minorités à travers le pays depuis que les talibans ont pris le pouvoir en août dernier.

Le groupe a émergé dans l’est de l’Afghanistan en 2014 et est considéré comme le plus grand défi sécuritaire auquel sont confrontés les nouveaux dirigeants talibans du pays. Après leur prise de pouvoir il y a un an, les talibans ont lancé une vaste campagne de répression contre l’EI.