Un responsable soudanais demande une enquête sur la violence au Darfour, affirmant qu’il s’agit d’un retour au génocide passé

LE CAIRE – Le gouverneur du Darfour a appelé mardi à une enquête internationale sur les violences contre les habitants de la région, qui a connu certains des pires combats du conflit en cours au Soudan, affirmant qu’il s’agit d’un retour au génocide passé.

Mini Arko Minawi a exhorté le Conseil de sécurité de l’ONU à autoriser la Cour pénale internationale à enquêter sur les « crimes et assassinats » qui ont eu lieu dans la région occidentale au cours des deux derniers mois.

Le Soudan a sombré dans le chaos après que des combats ont éclaté à la mi-avril entre l’armée, dirigée par le général Abdel-Fattah Burhan, et les forces paramilitaires de soutien rapide, commandées par le général Mohammed Hamdan Dagalo.

Le conflit, qui a couronné des mois de tensions entre généraux rivaux, a fait plus de 3 000 morts et plus de 6 000 blessés, selon le ministre de la Santé Haitham Mohammed Ibrahim. Il a forcé plus de 2,2 millions de personnes à fuir leur foyer vers des zones plus sûres à l’intérieur du Soudan et vers les pays voisins.

Les combats se sont concentrés sur la capitale, Khartoum, mais se sont étendus ailleurs dans le pays africain, y compris au Darfour. La violence au Darfour, une région tentaculaire composée de cinq provinces, a récemment pris une dimension ethnique, les RSF et les milices arabes ciblant les tribus non arabes de la région, selon des responsables de l’ONU.

L’envoyé de l’ONU au Soudan, Volker Perthes, a déclaré plus tôt ce mois-ci que de telles attaques, qui comprennent des assassinats ciblés, des viols et d’autres atrocités, pourraient constituer des crimes contre l’humanité.

Minawi a déclaré qu’une « force excessive » a été utilisée contre des habitants dans de nombreuses zones de la région, notamment Genena, la capitale de la province du Darfour occidental, et la ville de Kutum dans la province du Darfour septentrional.

« Ce qui se passe actuellement au Darfour n’est rien de moins que ce qui s’était passé en 2003 », a-t-il déclaré dans une vidéo publiée lundi sur ses comptes de réseaux sociaux, faisant référence à la guerre génocidaire de la région au début des années 2000.

Il a parlé d’habitants tués, de femmes violées, de pillages et d’incendies de propriétés, et d’assassinats de dirigeants politiques et communautaires de la région, dont le gouverneur du Darfour occidental, Khamis Abdalla Abkar.

Akbar, membre de l’ethnie Masalit, a été enlevé et tué mercredi quelques heures après avoir accusé les RSF et les milices arabes alliées dans une interview télévisée d’avoir attaqué Genena. Des militants et des défenseurs des droits ont imputé son assassinat aux RSF, une accusation que la force paramilitaire a démentie.

Le sultanat de Dar Masalit, qui représente la communauté ethnique Masalit au Darfour, a également appelé à une « intervention internationale immédiate » pour protéger les civils au Darfour.

Dans un rapport détaillé publié lundi sur les violences à Genève, le sultanat a accusé les RSF et les milices arabes de lancer une « série d’attaques systématiques et sanglantes » visant à « nettoyer ethniquement, et de commettre un génocide contre les civils africains ».

Plus de 5 000 personnes ont été tuées et au moins 8 000 autres blessées en deux mois dans la ville.

Le Darfour a subi la guerre génocidaire lorsque les Africains de souche se sont rebellés, accusant le gouvernement dominé par les Arabes de Khartoum de discrimination.

Le gouvernement de l’ancien dictateur Omar el-Béchir a été accusé d’avoir riposté en armant des tribus arabes nomades locales, connues sous le nom de Janjaweed, qui ciblaient des civils. Les Janjaweed, qui sont ensuite devenus les RSF, ont été accusés de meurtres, de viols et d’autres atrocités à grande échelle au Darfour au cours des deux dernières décennies.

Dans le conflit actuel, les RSF et les milices arabes alliées ont attaqué à plusieurs reprises la ville, en particulier les zones habitées par la communauté Masalit, selon des habitants et des militants. De nombreuses villes, villages et camps de déplacés ont été pillés et incendiés.

Des militants ont également signalé que des dizaines de femmes avaient été violées chez elles et alors qu’elles tentaient de fuir les combats au Darfour. Presque tous les cas de viol ont été imputés à RSF, qui n’a pas répondu aux demandes répétées de commentaires.

« Cette spirale de violence présente des similitudes terrifiantes avec les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité perpétrés au Darfour depuis 2003. Même ceux qui recherchent la sécurité ne sont pas épargnés », a déclaré Tigere Chagutah, directeur régional d’Amnesty International pour l’Afrique orientale et australe.