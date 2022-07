Un responsable soudanais affirme que le bilan des affrontements tribaux s’élève à 65 ans

Les combats entre les groupes ethniques Hausa et Birta dans la province du Nil Bleu ont également fait environ 150 blessés, a déclaré Gamal Nasser al-Sayed, ministre de la Santé de la province.

Al-Sayed a exhorté les autorités de la capitale Khartoum à aider à transporter par avion 15 blessés graves, car les hôpitaux du Nil Bleu manquent d’équipements de pointe et de médicaments vitaux.

Les combats dans le Nil Bleu sont nés du meurtre d’un agriculteur au début de la semaine dernière et se sont poursuivis jusqu’à samedi, selon le gouvernement local.

Les autorités ont déployé les Forces de soutien rapide militaires et paramilitaires – ou RSF – pour apporter la stabilité dans la région. Ils ont également imposé un couvre-feu nocturne et interdit les rassemblements dans les villes de Roseires et Damazin, où les affrontements ont eu lieu.