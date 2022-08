Un responsable russe présente son plan pour lutter contre les interdictions de l’UEFA et de la FIFA

La Russie a encore des voies légales qu’elle peut poursuivre contre les interdictions imposées par la FIFA et l’UEFA

La Russie envisagera d’autres campagnes judiciaires dans le but d’annuler les interdictions imposées par l’UEFA et la FIFA, bien que toute action puisse prendre plusieurs mois en raison de procédures impliquant le Tribunal arbitral du sport (TAS) en Suisse, selon l’Union russe de football (RFU). officiel Maxim Mitrofanov.

Le TAS a annoncé en juillet qu’il avait rejeté un appel de la RFU visant à annuler la suspension de toutes les équipes russes par l’UEFA et la FIFA, initialement imposée après le déclenchement du conflit en Ukraine.

Les juges du tribunal des sports de Suisse ont déclaré qu’il était “malheureux” que les footballeurs russes avaient été touchés par une situation indépendante de leur volonté, mais a fait valoir que la FIFA et l’UEFA avaient “ont agi dans le cadre du pouvoir discrétionnaire qui leur est conféré en vertu de leurs lois et règlements respectifs ».

La RFU a immédiatement dénoncé le verdict et a déclaré qu’elle pourrait porter son appel plus loin devant le Tribunal fédéral suisse.

C’est une étape que le secrétaire général par intérim de la RFU, Mitrofanov, a déclaré lundi comme étant encore probable.

« La plainte elle-même a été rejetée par le TAS. Un recours peut être déposé pour annuler cela, qui est en fait déposé auprès de la Cour suprême suisse », Mitrofanov a déclaré aux médias russes.

« Il est déposé lorsque le texte intégral de la décision [from CAS] est prêt. Le TAS a jusqu’à trois mois pour prendre cette décision, après quoi nous aurons un mois pour faire appel. Pour le moment, le texte de la décision n’a pas été préparé.

«Il faut comprendre que la Cour suprême suisse n’examine les demandes que sur la base de motifs procéduraux formels.

“C’est-à-dire qu’il n’examine pas l’affaire au fond et a le droit d’annuler la décision du TAS si les règles de procédure sont violées, à savoir : les conditions d’examen, l’admission ou la non-admission des preuves, et d’autres choses liées à les formalités du procès.

“Cependant, nous attendons le texte définitif du TAS pour pouvoir faire appel”, a-t-il ajouté. il ajouta.

Le football russe a déposé une plainte distincte auprès du TAS contre la décision de la FIFA d’accorder aux joueurs et entraîneurs étrangers le droit de suspendre indéfiniment leurs contrats avec les équipes russes au début de l’été.

Commentant l’affaire, Mitrofanov a déclaré qu’elle en était encore à un “préliminaire” organiser.

“Dans le même temps, les recours des clubs de football russes contre la décision sur la possibilité de suspendre unilatéralement les contrats des joueurs de football sont à l’étude”, a-t-il ajouté. dit le fonctionnaire.

« Pour l’instant, il n’y aura que des réunions préliminaires à ce sujet. La décision n’a pas encore été prise. Nous ne sommes pas membres du processus, il est donc plus logique de tout savoir auprès des clubs.

À la suite des interdictions de la FIFA et de l’UEFA, les équipes russes ont raté ou rateront des tournois d’équipes nationales, notamment la Coupe du Monde de la FIFA 2022 au Qatar et le Championnat d’Europe féminin de l’UEFA 2022 en Angleterre, ainsi que des pièces maîtresses de clubs telles que la Ligue des champions de l’UEFA et Ligue Europa de l’UEFA.

