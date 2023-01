Un responsable russe met en garde l’Occident contre la destruction pour avoir armé l’Ukraine

Commentez cette histoire Commenter

KYIV, Ukraine – Le président de la chambre basse du parlement russe a averti dimanche que les pays fournissant à l’Ukraine des armes plus puissantes risquaient leur propre destruction, un message qui faisait suite à de nouvelles promesses de véhicules blindés, de systèmes de défense aérienne et d’autres équipements, mais pas les chars de combat Kyiv demandé. Les partisans de l’Ukraine ont promis des milliards de dollars d’aide militaire à l’Ukraine lors d’une réunion à la base aérienne de Ramstein en Allemagne vendredi, bien que les nouveaux engagements aient été éclipsés par l’échec d’un accord sur la demande urgente de l’Ukraine pour des chars de combat Leopard 2 de fabrication allemande.

Le président de la Douma d’État, Vyacheslav Volodin, a déclaré que les gouvernements donnant des armes plus puissantes à l’Ukraine pourraient provoquer une “tragédie mondiale qui détruirait leurs pays”.

“La fourniture d’armes offensives au régime de Kyiv conduirait à une catastrophe mondiale”, a-t-il déclaré. “Si Washington et l’OTAN fournissent des armes qui seraient utilisées pour frapper des villes pacifiques et tenter de s’emparer de notre territoire comme ils menacent de le faire, cela déclencherait des représailles avec des armes plus puissantes.”

L’Allemagne est l’un des principaux fournisseurs d’armes à l’Ukraine, et elle a ordonné une révision de ses stocks de Leopard 2 en vue d’un éventuel feu vert. Néanmoins, le gouvernement de Berlin a fait preuve de prudence à chaque étape de l’augmentation de ses engagements envers l’Ukraine, une hésitation considérée comme enracinée dans son histoire et sa culture politique.

Le président français Emmanuel Macron, quant à lui, a déclaré dimanche qu’il n’excluait pas d’envoyer des chars de combat Leclerc en Ukraine et avait demandé à son ministre de la Défense de “travailler” sur l’idée.

Macron s’est exprimé lors d’une conférence de presse à Paris avec le chancelier allemand Olaf Scholz alors que leurs pays commémoraient le 60e anniversaire de leur traité d’amitié après la Seconde Guerre mondiale. Dans une déclaration commune, la France et l’Allemagne se sont engagées à leur “soutien indéfectible” à l’Ukraine.

La France prendra sa décision de réservoir sur la base de trois critères, a déclaré Macron : que le partage de l’équipement ne conduise pas à une escalade du conflit, qu’il fournirait une aide efficace et réalisable lorsque le temps d’entraînement est pris en compte, et qu’il ne serait pas affaiblir l’armée française.

Scholz n’a pas répondu lorsqu’on lui a posé des questions sur les chars Leopard 2 dimanche, mais a souligné que son pays avait déjà apporté des contributions militaires importantes à l’Ukraine.

“Les États-Unis font beaucoup, l’Allemagne aussi”, a-t-il déclaré. «Nous avons constamment élargi nos livraisons avec des armes très efficaces qui sont déjà disponibles aujourd’hui. Et nous avons toujours coordonné toutes ces décisions en étroite collaboration avec nos alliés et amis importants. »

La timidité de l’Allemagne a suscité des critiques, en particulier de la part de la Pologne et des États baltes, pays du flanc oriental de l’OTAN qui se sentent particulièrement menacés par la nouvelle agression de la Russie.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré que si l’Allemagne ne consentait pas à transférer des chars Leopard à l’Ukraine, son pays était prêt à constituer une « petite coalition » de pays qui enverraient les leurs de toute façon.

“Près d’un an s’est écoulé depuis le déclenchement de la guerre”, a déclaré Morawiecki dans une interview à l’agence de presse polonaise PAP publiée dimanche. « Les preuves des crimes de guerre de l’armée russe peuvent être vues à la télévision et sur YouTube. Que faut-il de plus à l’Allemagne pour ouvrir les yeux et commencer à agir conformément au potentiel de l’État allemand ? »

À Washington, deux législateurs de premier plan ont exhorté dimanche les États-Unis à envoyer certains de leurs chars Abrams en Ukraine afin de surmonter la réticence de l’Allemagne à partager ses propres chars, plus adaptés.

“Si nous annoncions que nous donnions un char Abrams, un seul, cela déclencherait” le flux de chars en provenance d’Allemagne, a déclaré le représentant républicain Michael McCaul, président républicain de la commission des affaires étrangères de la Chambre, à l’émission “This Week on Sunday” d’ABC. “Ce que j’entends, c’est que l’Allemagne attend de nous que nous prenions les devants.”

Le sénateur Chris Coons, un démocrate membre de la commission sénatoriale des relations étrangères, s’est également prononcé en faveur de l’envoi d’Abrams par les États-Unis.

“Si cela nécessite que nous envoyions des chars Abrams afin de débloquer l’obtention des chars Leopard d’Allemagne, de Pologne, d’autres alliés, je soutiendrais cela”, a déclaré Coons.

Dmitri Medvedev, le chef adjoint du Conseil de sécurité russe, a déclaré que la réunion dirigée par les États-Unis à la base aérienne en Allemagne “ne laisse aucun doute sur le fait que nos ennemis essaieront de nous épuiser ou mieux de nous détruire”, ajoutant qu'”ils ont suffisamment d’armes” pour atteindre le but.

Medvedev, un ancien président russe, a averti sur sa chaîne d’application de messagerie qu’« en cas de conflit prolongé », la Russie pourrait chercher à former une alliance militaire avec « les nations qui en ont assez des Américains et d’une meute de leurs chiens castrés ». ”

L’Ukraine demande plus d’armes car elle prévoit que les forces russes lanceront une nouvelle offensive au printemps.

Oleksii Danilov, le secrétaire du Conseil de sécurité et de défense de l’Ukraine, a averti que la Russie pourrait tenter d’intensifier ses attaques au sud et à l’est et de couper les canaux d’approvisionnement en armes occidentales, tandis que la conquête de Kyiv “reste le principal rêve” du président Vladimir Poutine. « des fantasmes », dit-il.

Dans une chronique publiée par le journal en ligne Ukrainska Pravda. il a décrit l’objectif du Kremlin dans le conflit comme un “génocide total et absolu, une guerre de destruction totale”

Parmi ceux qui réclamaient plus d’armes pour l’Ukraine figurait l’ancien Premier ministre britannique, Boris Johnson, qui a effectué dimanche un voyage surprise en Ukraine. Johnson, qui a été photographié dans la ville de Borodyanka, dans la région de Kyiv, a déclaré qu’il s’était rendu en Ukraine à l’invitation du président Volodymyr Zelenskyy.

« C’est le moment de redoubler d’efforts et de donner aux Ukrainiens tous les outils dont ils ont besoin pour finir le travail. Plus tôt Poutine échouera, mieux ce sera pour l’Ukraine et pour le monde entier », a déclaré Johnson dans un communiqué.

La semaine dernière a été particulièrement tragique pour l’Ukraine, même selon les normes d’une guerre brutale qui dure depuis près d’un an, tuant des dizaines de milliers de personnes, déracinant des millions d’autres et provoquant une vaste destruction de villes ukrainiennes.

Un barrage de missiles russes a frappé un complexe d’appartements dans la ville de Dnipro, dans le sud-est du pays, le 14 janvier, tuant au moins 45 civils. Mercredi, un hélicoptère du gouvernement s’est écrasé dans un bâtiment abritant une école maternelle dans la banlieue de Kyiv. Le ministre ukrainien de l’Intérieur, d’autres responsables et un enfant au sol figuraient parmi les 14 personnes tuées.

Zelenskyy a juré dimanche que l’Ukraine finirait par l’emporter dans la guerre.

« Nous sommes unis parce que nous sommes forts. Nous sommes forts parce que nous sommes unis », a déclaré le dirigeant ukrainien dans une allocution vidéo à l’occasion de la Journée de l’unité de l’Ukraine, qui commémore l’union de l’est et de l’ouest de l’Ukraine en 1919.

Sylvie Corbet à Paris y a contribué.