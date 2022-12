Un responsable russe en Afrique blessé par un colis piégé, selon Moscou

Pays enclavé riche en gisements de pétrole, d’or et de diamants, de vastes forêts et de terres fertiles, la République centrafricaine a connu des périodes d’extrême instabilité depuis son indépendance de ses colonisateurs français en 1960. Ses habitants sont parmi les plus pauvres du monde.

Essayant de garder le pays uni à la suite d’un soulèvement prolongé et meurtrier – ainsi que de prendre le contrôle du commerce des diamants – le gouvernement s’est tourné vers la Russie en 2017, après que la France a annoncé que sa mission militaire là-bas se terminait, ne laissant que quelques troupes pour soutenir la mission de maintien de la paix de l’ONU. Les responsables centrafricains ont déclaré qu’ils estimaient que la Russie était le seul pays qui les aiderait.

Les relations entre le pays africain et la France se sont détériorées à mesure que la présence militaire russe augmentait, et l’année dernière, Paris a décidé de retirer toutes ses forces restantes. Le dernier contingent de 47 soldats a quitté le pays jeudi, a annoncé le gouvernement français – un jour avant que les Russes ne signalent l’attentat à la bombe.

C’était la troisième prétendue attaque à avoir lieu dans le pays en un mois, et non la première à être imputée à la France.

Jeudi soir, un drone armé non identifié est apparu au-dessus de Bambari, une ville au nord-est de Bangui où sont stationnés des personnels de Wagner, selon les médias locaux. Les habitants de Bambari ont signalé des tirs nourris dans la ville après qu’elle ait été repérée.