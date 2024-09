Un responsable républicain local du Michigan promet de certifier les résultats des élections après avoir été poursuivi en justice

LANSING, Michigan — Un responsable électoral républicain local du Michigan a promis de certifier les résultats de l’élection présidentielle de novembre après avoir été poursuivi en justice pour avoir déclaré qu’il ne signerait pas les résultats s’il n’était pas d’accord avec la manière dont l’élection s’est déroulée.

La plainte, déposée la semaine dernière par l’Union américaine pour les libertés civiles du Michigan, fait suite à un article du Detroit News citant Robert Froman, membre du conseil des scrutateurs du comté de Kalamazoo, affirmant qu’il pensait que l’élection de 2020 avait été « très certainement » volée et qu’il ne certifierait pas les résultats présidentiels de novembre prochain si une situation similaire se produisait cette année. Dans une déclaration sous serment signée lundi, Froman a accepté de certifier les résultats de l’élection de 2024 sur la seule base des résultats des votes et qu’il ne « refuserait pas de certifier les résultats des élections sur la base d’informations extrinsèques aux déclarations de résultats ».

Il y avait pas de fraude généralisée lors de l’élection présidentielle de 2020, et un examen détaillé Les législateurs républicains du Sénat du Michigan ont affirmé cela, concluant que le démocrate Joe Biden a battu le républicain Donald Trump. Le rapport Il a également exhorté le procureur général de l’État à enquêter sur ceux qui formulent des allégations sans fondement au sujet des résultats.

Il y a quatre ans, Biden a remporté le comté de Kalamazoo avec près de 20 points de pourcentage d’avance et a battu Trump dans le Michigan avec près de 155 000 voix d’avance.

Les remarques de Froman ont contribué à accroître les inquiétudes à travers le pays, en particulier dans les États clés de la bataille présidentielle, selon lesquelles les membres du conseil de sondage qui soutiennent Trump refuser de certifier les résultats si l’ancien président perd de justesse, une évolution qui conduirait au chaos et à l’intervention des tribunaux.

« La loi du Michigan stipule clairement que les commissions électorales des comtés ont le devoir ministériel de valider le décompte des votes et les procédures des greffiers. Ensuite, des possibilités d’audit et de recomptage suivent », a écrit mardi sur les réseaux sociaux la secrétaire d’État du Michigan, Jocelyn Benson, félicitant l’ACLU du Michigan d’avoir déposé plainte.

Froman n’a pas répondu à un courriel demandant un commentaire.

L’ACLU du Michigan a accepté d’abandonner le procès après que Froman ait soumis la déclaration signée.

Trump et ses alliés ont commencé cibler les commissions électorales pour bloquer la certification en 2020. Il a fait pression sur deux républicains Comité de démarchage du comté de Wayne et deux autres sur Conseil des scrutateurs de l’État du Michiganqui a brièvement hésité à certifier les résultats avant que l’un d’eux ne cède et ne vote de manière décisive. Trump a salué ce retard dans le cadre de ses efforts pour annuler sa défaite, une tactique dans le cadre d’un effort à plusieurs volets pour subvertir les résultats des élections qui a abouti à l’attaque violente sur le Capitole des États-Unis sur 6 janvier 2021.

Une loi du Michigan adoptée en 2023 précise clairement que les enquêteurs ont un « devoir ministériel, clérical et non discrétionnaire » de certifier les résultats des élections sur la seule base des résultats des élections.

Certains responsables républicains ont néanmoins tenté de prendre les choses en main. En mai, deux membres républicains d’un conseil de dépouillement de comté dans la péninsule supérieure de l’État ont refusé de valider les résultats d’une élection qui a conduit à la révocation de trois membres républicains de la commission du comté. Ils ont fini par céder après avoir reçu une lettre du directeur des élections de l’État, Jonathan Brater, qui leur rappelait leurs devoirs et les avertissait des conséquences d’un défaut de certification.