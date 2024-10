Un responsable républicain de l’Arizona qui a refusé de certifier les élections de mi-mandat de 2022 plaide coupable

Un superviseur républicain d’un comté rural de l’Arizona qui a refusé de certifier les élections de mi-mandat de 2022 a accepté un accord de plaidoyer, devenant ainsi la première personne sanctionnée pénalement pour avoir refusé de certifier une élection depuis 2020.

Peggy Judd, une superviseure républicaine du comté de Cochise, en Arizona, a accepté de plaider coupable à une accusation de délit pour avoir omis ou refusé d’accomplir une tâche officielle par un fonctionnaire électoral. Elle purgera une probation sans surveillance d’au moins 90 jours et paiera une amende maximale de 500 dollars, a déclaré le procureur général démocrate de l’Arizona, Kris Mayes, dans un communiqué de presse annonçant l’accord de plaidoyer lundi.

Judd, toujours en fonction, présidera l’élection présidentielle le mois prochain et devra en certifier les résultats. Le bureau du procureur général a déclaré lundi devant le tribunal que la période de probation durait jusqu’à la certification de 2024 et que si Judd refusait à nouveau, elle violerait sa probation et risquerait jusqu’à 30 jours de prison pour cette violation, a rapporté le journal local Capitol. Services multimédias signalé.

Crosby et Judd ont été accusés chacun de deux crimes pour complot et ingérence dans les activités d’un fonctionnaire électoral.

Lorsqu’on lui a demandé si son client était intéressé par un accord de plaidoyer, l’avocat de Crosby, Dennis Wilenchik, a répondu : « Cela ne semble pas être le cas.

L’affaire a été suivie bien au-delà du comté, alors que des responsables d’autres régions des États-Unis jouent avec l’idée de ne pas certifier les résultats des élections, une tâche qui est classée comme ministérielle et qui ne relève pas de la discrétion de chaque élu individuel. Cette tactique est devenue populaire auprès des républicains qui invoquent de fausses allégations de fraude électorale et d’irrégularités électorales lorsqu’ils refusent de certifier les résultats au niveau du comté, semant la confusion et potentiellement retardant les résultats.

UN rapport récent par Citizens for Responsibility and Ethics à Washington a révélé que 35 élus locaux dans huit États avaient précédemment refusé de certifier les résultats des élections et pourraient être en mesure de le faire à nouveau cette année. L’Arizona est le seul État à avoir engagé des poursuites pénales contre les responsables ayant refusé de se certifier, selon le rapport.

Deux membres du conseil électoral du comté de Caroline du Nord, Jerry Forestieri et Timothy DeHaan du comté de Surry, ont été supprimé de leurs fonctions par le conseil électoral de l’État pour avoir refusé de certifier les élections dans ce pays. Dans d’autres cas, dans Nevada et Michiganles avertissements des représentants de l’État selon lesquels le refus de certifier était illégal ont conduit à des renversements et les responsables ont finalement certifié les résultats des élections.

Les accusations portées contre Judd et Crosby visent à dissuader d’autres personnes qui envisageraient de s’opposer à la certification des élections, a déclaré Mayes.

« Toute tentative d’ingérence dans les élections en Arizona ne sera pas tolérée. Mon bureau continuera à demander justice et à veiller à ce que quiconque porte atteinte à notre système électoral soit tenu responsable », a déclaré Mayes dans un communiqué. « L’accord de plaidoyer et la condamnation d’aujourd’hui devraient nous rappeler clairement que je n’hésiterai pas à utiliser tous les outils disponibles pour faire respecter l’État de droit et protéger l’intégrité des élections en Arizona. »

Bien qu’un délit avec une courte période de probation et une petite amende soit une punition moindre que le crime dont l’État a initialement accusé Judd, « elle aura toujours cela dans son dossier. Elle va avoir un plaidoyer criminel à son casier », a déclaré Nikhel Sus, avocat en chef adjoint de Citizens for Responsibility and Ethics à Washington. « Je pense donc que cela est important en soi. »

Judd n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Dans le accord de plaidoyerJudd a attesté qu’elle « refusait sciemment[d]» pour accomplir son devoir de certification.

« J’ai voté pour retarder la prospection lors d’une réunion publique du conseil de surveillance du comté de Cochise », indique sa déclaration dans l’accord. « Je savais que le sondage serait retardé si un autre superviseur votait avec moi. »

Lundi, devant une salle d’audience de Phoenix, elle a déclaré que les accusations portées contre elle étaient politiquement motivées et visaient à faire d’elle un exemple, a rapporté le Washington Post. signalé.

« C’est un jeu purement politique », a déclaré Judd, selon le Post. « Si la mauvaise personne est contre vous, et qu’elle ne croit pas comme vous, elle va vous avoir… Si nous avions eu un procureur général républicain en ce moment, cela ne serait jamais arrivé. »