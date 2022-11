Un responsable qatari évalue le nombre de morts en Coupe du monde “entre 400 et 500”

Un responsable qatari impliqué dans l’organisation de la Coupe du monde du pays a estimé pour la première fois le nombre de décès de travailleurs liés au tournoi “entre 400 et 500”, un nombre considérablement plus élevé que tout autre précédemment proposé par Doha.

Le commentaire de Hassan Al-Thawadi, le secrétaire général du Comité suprême du Qatar pour la livraison et l’héritage, semblait être une remarque spontanée lors d’une entretien avec le journaliste britannique Piers Morgan.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Le commentaire menaçait de renouveler les critiques des groupes de défense des droits de l’homme sur le bilan de l’organisation de la première Coupe du monde au Moyen-Orient, compte tenu des travailleurs migrants qui ont construit pour plus de 200 milliards de dollars de stades, de lignes de métro et d’infrastructures nécessaires au tournoi.

Le Comité suprême et le gouvernement du Qatar n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de l’Associated Press mardi.

Dans l’interview, dont Morgan a publié des extraits en ligne, le journaliste a demandé à Al-Thawadi : “Quel est le total honnête et réaliste que vous pensez des travailleurs migrants qui sont morts — à cause du travail qu’ils font pour la Coupe du monde en totalité ?”

“L’estimation est d’environ 400, entre 400 et 500”, a répondu Al-Thawadi. “Je n’ai pas le nombre exact. C’est quelque chose qui a été discuté.”

Mais ce chiffre n’a pas encore été discuté publiquement par les responsables qatariens. Les rapports du Comité suprême datant de 2014-2021 n’incluent que le nombre de décès de travailleurs impliqués dans la construction et la rénovation des stades qui accueillent désormais la Coupe du monde.

Ces chiffres publiés évaluent le nombre total de décès à 40. Ils comprennent 37 de ce que les Qataris décrivent comme des incidents non professionnels tels que des crises cardiaques et trois d’incidents sur le lieu de travail. Un rapport répertorie également séparément un décès de travailleur dû au COVID-19 au milieu de la pandémie.

Al-Thawadi a souligné ces chiffres lors de la discussion des travaux sur les stades dans l’interview, avant d’offrir le nombre de morts de 400 à 500 pour toute l’infrastructure du tournoi.

Depuis que la FIFA a attribué le tournoi au Qatar en 2010, le pays a pris des mesures pour réviser les pratiques d’emploi du pays. Cela comprend l’élimination de son système d’emploi kafala, qui liait les travailleurs à leurs employeurs, qui avaient le droit de décider s’ils pouvaient quitter leur emploi ou même le pays.

Le Qatar a également adopté un salaire mensuel minimum de 1 000 riyals qatariens (275 dollars) pour les travailleurs et des allocations de nourriture et de logement obligatoires pour les employés qui ne reçoivent pas ces avantages directement de leurs employeurs. Il a également mis à jour ses règles de sécurité des travailleurs pour éviter les décès.

“Un mort est un mort de trop – pur et simple”, a ajouté Al-Thawadi dans l’interview.

Les militants ont appelé le Qatar à faire plus, en particulier lorsqu’il s’agit de s’assurer que les travailleurs reçoivent leur salaire à temps et sont protégés contre les employeurs abusifs. Le commentaire d’Al-Thawadi renouvelle également les questions sur la véracité des rapports du gouvernement et des entreprises privées sur les blessures et les décès de travailleurs dans les États arabes du Golfe, dont les gratte-ciel ont été construits par des travailleurs de pays d’Asie du Sud tels que l’Inde, le Pakistan et le Sri Lanka.

Mustafa Qadri, directeur exécutif d’Equidem Research, un cabinet de conseil en main-d’œuvre qui a publié des rapports sur le bilan de la construction sur les travailleurs migrants, s’est dit surpris par la remarque d’Al-Thawadi.

“Qu’il vienne maintenant dire qu’il y en a des centaines, c’est choquant”, a déclaré Qadri à l’Associated Press. “Ils n’ont aucune idée de ce qui se passe.”