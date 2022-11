Un responsable qatari annonce la mort de 400 à 500 travailleurs de la Coupe du monde

Un responsable de la Coupe du monde du Qatar a maintenant revendiqué plus de 400 décès de travailleurs dans la préparation du pays pour le tournoi. Hassan al-Thawadi, secrétaire général du Comité suprême du Qatar pour la livraison et l’héritage, a fait cette déclaration lors d’un entretien avec Piers Morgan.

Morgan, qui a également récemment fait les gros titres d’une interview avec Cristiano Ronaldo, a directement demandé à al-Thawadi : “Quel est le total honnête et réaliste que vous pensez des travailleurs migrants qui sont morts – à cause du travail qu’ils font pour le monde”. Coupe en totalité ?

“L’estimation est d’environ 400, entre 400 et 500”, a déclaré al-Thawadi. « Je n’ai pas le chiffre exact. C’est quelque chose qui a été discuté.

Ce chiffre est nettement supérieur à ce que les responsables de la Coupe du monde ont précédemment affirmé. Le Comité suprême a une fois publiquement estimé que le nombre total de décès dans la préparation de la Coupe du monde était de 40. Cela comprenait 37 décès supposés dus à des «incidents non professionnels», notamment des crises cardiaques et le COVID-19.

The Guardian a rapporté plus de 6 500 décès de travailleurs de la Coupe du monde

Cependant, The Guardian a également publié son propre rapport sur la question. Le média britannique a déclaré que plus de 6 500 travailleurs migrants sont morts au Qatar lors de la construction de stades de la Coupe du monde. Ces travailleurs venaient principalement du Bangladesh, de l’Inde, du Népal, du Pakistan et du Sri Lanka.

Le rapport, qui a fait des vagues dans le monde entier, affirmait qu’environ 12 travailleurs de ces pays mouraient chaque semaine depuis qu’il avait été annoncé que le Qatar avait remporté leur candidature. La FIFA a décerné le tournoi au pays du Moyen-Orient en décembre 2010.

Le Comité suprême réagit à l’admission

Le Comité suprême a tenté de revenir sur les récents commentaires d’al-Thawadi. Les responsables affirment que le secrétaire général faisait en fait référence aux “statistiques nationales couvrant la période 2014-2020 pour tous les décès liés au travail (414) à l’échelle nationale au Qatar, couvrant tous les secteurs et toutes les nationalités”.

Néanmoins, la confusion ou la dissimulation du nombre de travailleurs migrants décédés soulève encore plus de questions sur la question. La récente admission d’al-Thawadi ne fera que mettre la FIFA et le Qatar sous plus de pression de la part des défenseurs et des médias.

PHOTO : IMAGO / Moritz Müller