L’ancien président russe Dmitri Medvedev a déclaré que de telles frappes américaines entraîneraient une « guerre mondiale ».

Poutine a régulièrement proféré des menaces nucléaires depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine.

Le ministre polonais des Affaires étrangères a déclaré que les États-Unis avaient déclaré à la Russie qu’ils frapperaient des cibles russes en Ukraine si Poutine utilisait des armes nucléaires.

Dans une interview avec le gardienRadosław Sikorski semblait douter des menaces russes concernant l’utilisation d’armes nucléaires, déclarant : « Les Américains ont dit aux Russes que si vous faites exploser une bombe nucléaire, même si elle ne tue personne, nous atteindrons toutes vos cibles. [positions] en Ukraine avec des armes conventionnelles, nous les détruirons toutes. »

« Je pense que c’est une menace crédible », a-t-il déclaré. « En outre, les Chinois et les Indiens ont lu à la Russie la loi anti-émeute. Et ce n’est pas un jeu d’enfant, car si ce tabou devait également être violé, comme celui de ne pas changer les frontières par la force, la Chine sait que le Japon et la Corée deviendraient nucléaires. et probablement ils ne veulent pas ça. »

L’ancien président russe Dmitri Medvedev a répliqué aux propos de Sikorski dans un communiqué. poste sur X, anciennement Twitter, affirmant que les frappes américaines contre des cibles russes entraîneraient une « guerre mondiale ».

« Le fait que les Américains atteignent nos objectifs signifie déclencher une guerre mondiale, et un ministre des Affaires étrangères, même d’un pays comme la Pologne, devrait le comprendre », a déclaré Medvedev.

Le président russe Vladimir Poutine a constamment menacé d’utiliser des armes nucléaires depuis que la Russie a lancé son invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022.

En septembre de la même année, lorsque la Russie commença mobilisation partielle de réservistes pour la guerre — Poutine a évoqué le spectre d’un conflit nucléaire, ajoutant que ses avertissements étaient « pas de bluff « .

En février de cette année, Poutine a proféré l’une de ses menaces les plus explicites après que le président français Emmanuel Macron a suggéré que des troupes de l’OTAN pourraient être envoyées en Ukraine.

Les pays occidentaux « doivent comprendre que nous disposons également d’armes capables d’atteindre des cibles sur leur territoire », a déclaré Poutine. ditajoutant : « Tout cela menace réellement un conflit avec l’utilisation d’armes nucléaires et la destruction de la civilisation. Ne comprennent-ils pas ? »

En février, le Financial Times a fait rapport sur les critères qui amèneraient la Russie à envisager une réponse nucléaire, citant des documents divulgués.

Les critères comprenaient des conditions telles que la destruction de 20 % des sous-marins lance-missiles stratégiques russes ou une incursion ennemie sur le territoire russe, selon le FT.

Dans son entretien avec le Guardian, Sikorski a également déclaré que l’Europe devait apprendre à mieux jouer le jeu de l’escalade en ne révélant pas pleinement sa main à Poutine.

« Déclarer toujours quelle est notre propre ligne rouge ne fait qu’inviter Moscou à adapter ses actions hostiles aux limites que nous nous imposons en constante évolution », a-t-il déclaré.

