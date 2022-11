Un responsable ontarien affirme que la police manquait de ressources pour gérer les manifestations à Ottawa et à Windsor

Un haut fonctionnaire de l’Ontario a déclaré que les forces de l’ordre de la province n’avaient pas les ressources nécessaires pour faire face aux deux manifestations de convoi qui se déroulaient simultanément à Ottawa et à Windsor.

Les propos ont été tenus en septembre lors d’un échange entre Mario Di Tommaso, sous-solliciteur général provincial, et les avocats de l’enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence. Un résumé de cet entretien a été déposé en preuve devant la Commission d’urgence de l’ordre public mercredi.

Di Tommaso, dont le portefeuille comprend la surveillance de la Police provinciale de l’Ontario, a déclaré que vers le 10 février, la Police provinciale de l’Ontario a déplacé son attention des manifestants occupant Ottawa vers l’impasse au pont Ambassador à Windsor – une décision avec laquelle il était d’accord.

“Les forces de l’ordre avaient des ressources limitées et ne pouvaient pas traiter efficacement les situations à Ottawa et à Windsor en même temps”, selon son résumé d’entrevue.

Di Tommaso a déclaré que même si la manifestation d’Ottawa, qui a paralysé certaines parties de la ville pendant près de trois semaines, a posé un inconvénient important, ce n’était pas un risque majeur pour la sécurité publique.

Entre-temps, a-t-il déclaré à la commission, le blocus du pont Ambassador menaçait la sécurité économique de la province.

“Cela a entraîné la fermeture d’usines et des pertes d’emplois, et cela a suscité des inquiétudes chez les partenaires commerciaux américains”, a-t-il déclaré dans le résumé de l’entretien.

Le premier ministre Doug Ford a convenu que Windsor devrait être la priorité, selon une transcription d’un appel entre Ford et le premier ministre Justin Trudeau rendue publique mardi.

“Le plus grand pour nous et le pays est le pont Ambassador et l’État [on the] sol là-bas », a déclaré Ford au Premier ministre.

La Police provinciale de l’Ontario a pris la relève en tant qu’organisme responsable de la réponse au blocus du pont Ambassador le 9 février, après que le service de police de Windsor (WPS) a demandé l’aide des services de police provinciaux, fédéraux et municipaux avoisinants.

L’Ontario et le gouvernement fédéral se disputent la responsabilité

La loi sur les mesures d’urgence a été invoquée après le dégagement du pont Ambassador le 13 février à la suite d’une injonction du tribunal qui a conduit au dégagement des manifestants à Windsor.

Dans son entrevue, Di Tommaso a déclaré qu’il y avait eu un désaccord lors d’un appel le 6 février sur le niveau de gouvernement responsable de la manifestation à Ottawa.

Il a rappelé que le conseiller fédéral à la sécurité nationale, Jody Thomas, avait suggéré que l’Ontario devrait s’occuper de l’occupation à Ottawa plutôt qu’au gouvernement fédéral.

Des policiers de partout au pays appliquent une injonction contre des manifestants campant près de la colline du Parlement à Ottawa le 18 février 2022. (Evan Mitsui/CBC)

Di Tommaso a déclaré à la commission qu’il avait répondu en soulignant que les manifestants protestaient contre un mandat fédéral de vaccination aux portes du Parlement.

“De plus, il était loisible au gouvernement fédéral d’envisager un certain nombre de réponses politiques ou opérationnelles possibles aux manifestations”, a-t-il déclaré dans son résumé d’entretien. “Ils pourraient rencontrer des manifestants, modifier les mandats fédéraux de vaccination ou fournir les ressources nécessaires à une réponse policière.”

Le mouvement du convoi a commencé comme une protestation contre la politique de vaccination du gouvernement fédéral pour les camionneurs transfrontaliers. Cela s’est transformé en une protestation plus large contre les mandats de la COVID-19, y compris les restrictions provinciales.

Vers le 8 février, a déclaré Di Tommaso, le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, Thomas Carrique, lui a dit que la GRC subissait une pression énorme.

“M. Di Tommaso a confirmé qu’il comprenait que le commissaire faisait référence à des pressions de nature politique”, a déclaré le résumé de l’interview de Di Tommaso.

Di Tommaso reprendra son témoignage jeudi

Sa déclaration de témoin fait écho à ce que la commission a déjà entendu de la Police provinciale de l’Ontario – que la police provinciale craignait que le chef de la police d’Ottawa, Peter Sloly, n’ait élaboré un plan pour mettre fin aux manifestations.

“Di Tommaso a expliqué qu’il comprenait que les ressources de l’OPP auraient pu être mises à la disposition de [the Ottawa Police Service] beaucoup plus tôt s’il avait mis en place un plan global. Un tel plan identifierait normalement le nombre d’officiers nécessaires, la durée de leur utilisation et leurs fonctions”, a déclaré le témoin.

Le sous-solliciteur général a déclaré aux avocats de la Commission qu’il estimait que l’utilisation de la Loi sur les mesures d’urgence par le gouvernement fédéral était utile mais pas nécessaire.

Di Tommaso a commencé à répondre aux questions mercredi, mais son témoignage a été interrompu après l’effondrement de l’avocat principal de la commission.

Di Tommaso, l’un des deux responsables ontariens inscrits sur la liste des témoins, devrait revenir à la commission jeudi pour terminer son témoignage.

Un juge de la Cour fédérale a statué lundi que le premier ministre de l’Ontario Doug Ford et Sylvia Jones, la solliciteure générale au moment des manifestations, n’auront pas à témoigner devant l’enquête sur la Loi sur les mesures d’urgence à Ottawa en raison du privilège parlementaire.