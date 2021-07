Un responsable olympique fait l’éloge du «courage et de la ténacité» de l’haltérophile transgenre Kiwi Hubbard avant une apparition controversée à Tokyo

La présence de Hubbard à Tokyo a suscité la controverse, avec des allégations selon lesquelles l’haltérophile Kiwi a un avantage injuste sur ses rivaux nés de sexe féminin.

Pourtant, les partisans – dont la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern – l’ont qualifié de moment historique pour les droits des personnes trans.

Le Dr Richard Budgett, directeur médical et scientifique du CIO, a maintenant insisté « tout le monde est d’accord pour dire que les femmes trans sont des femmes. »

Il a cependant admis que la question est « grand, difficile et complexe » – avant d’offrir son soutien au droit d’Hubbard de concourir.

« Pour résumer, le CIO avait un consensus scientifique en 2015 » dit Budgett.

« Il n’y a pas de règles ou de règlements du CIO concernant la participation des transgenres. Cela dépend de chaque fédération internationale.

« Donc, Laurel Hubbard est une femme, elle concourt selon les règles de sa fédération et nous devons rendre hommage à son courage et à sa ténacité pour concourir et se qualifier pour les Jeux. »

Mais c’est la Nouvelle-Zélande qui entre dans l’histoire cette année, avec Laurel Hubbard devenant la première athlète trans à participer à une épreuve en solo aux Jeux Olympiques 🏳️‍⚧️Elle espère une médaille dans l’épreuve d’haltérophilie pic.twitter.com/UNcQeSHpTZ – TEMPS GAY (@gaytimes) 21 juillet 2021

Budgett semblait prêt à accepter que Hubbard avait un avantage à avoir traversé la puberté masculine, mais tenait à souligner que l’inclusivité devait également être un facteur important.

« Il y a beaucoup d’aspects de la physiologie et de l’anatomie, et le côté mental, qui contribuent à une performance d’élite », il a dit.

« C’est très difficile de dire ‘Oui, elle a un avantage parce qu’elle est passée par la puberté masculine’, alors qu’il y a tellement d’autres facteurs à prendre en compte. »

« Ce n’est pas simple » Budgett continua.

« Chaque sport doit faire sa propre évaluation en fonction de la physiologie de ce sport, afin de garantir une compétition équitable, mais aussi l’inclusion de tous – qu’ils soient hommes ou femmes – afin qu’ils puissent participer à le sport qu’ils aiment. »

« Il y a beaucoup de désaccord dans tout le monde du sport et au-delà sur cette question d’éligibilité », accepté Budgett.

« Tout le monde convient que les femmes transgenres sont des femmes. Mais c’est une question d’éligibilité au sport et à des événements particuliers, et cela doit vraiment être très spécifique au sport.

Budgett a expliqué pourquoi les directives de 2015, selon lesquelles les femmes trans peuvent concourir dans les catégories féminines sans avoir besoin d’une chirurgie de changement de sexe si elles maintiennent leur taux total de testostérone dans le sérum inférieur à 10 nanomoles par litre, n’ont pas été mises à jour.

« L’une des raisons pour lesquelles aucun nouveau cadre n’a encore été publié n’est pas seulement à cause de la difficulté à parvenir à un consensus », il a dit.

« C’est parce qu’il aurait été inapproprié de sortir de nouvelles directives juste avant les Jeux olympiques.

« Il y aura un nouveau cadre pour aider les sports individuels et nous travaillons en étroite collaboration avec eux, mais ce n’est pas encore publié », Budgett a juré.