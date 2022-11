Un responsable nucléaire américain et un activiste LGBTQ en difficulté avec sa valise

Une importante recrue a été accusée d’avoir volé la valise d’une femme dans un aéroport

Le haut responsable américain chargé de la gestion des déchets nucléaires a été accusé d’avoir volé les bagages d’une femme d’une valeur de plus de 2 300 dollars au Minneapolis-St. l’aéroport international Paul cet automne. Sam Brinton a fait la une des journaux plus tôt cette année pour être devenu le premier “ouvertement genré” kink-lifestyle praticien dans le leadership fédéral.

Selon des documents judiciaires obtenus par le média local Alpha News, qui a révélé l’histoire lundi soir, des images de surveillance montraient Brinton en train de retirer une valise Vera Bradley du carrousel à bagages du MSP le 16 septembre. L’action était déroutante car le fonctionnaire avait volé au Minnesota depuis Washington, DC sans bagages enregistrés. Brinton est ensuite retourné à DC avec le sac en remorque et l’a réutilisé lors d’un voyage en Europe.

« Si j’avais pris le mauvais sac, je suis heureux de le rendre, mais je n’ai pas de vêtements pour un autre individu. C’était mes vêtements quand j’ai ouvert le sac », Brinton aurait déclaré à la police lors de l’entretien initial, après son retour d’Europe le 9 octobre.

Le fonctionnaire a admis plus tard avoir pris le sac de quelqu’un d’autre et laissé les vêtements qui se trouvaient à l’intérieur dans la chambre d’hôtel, s’excusant de ne pas être “tout à fait honnête”.

Aucun vêtement n’a été retrouvé dans la chambre d’hôtel et la victime n’a jamais récupéré son sac, même après que la police a indiqué à Brinton comment procéder. La valeur estimée du sac et de son contenu est d’environ 2 325 dollars, selon la plainte.

Lire la suite La dernière recrue de Biden a un style de vie ouvertement déviant. Signe de progrès ou décadence morale ?

Brinton a attiré l’attention internationale en juin, après affectation sur Twitter à propos de devenir “l’une des toutes premières personnes ouvertement sexospécifiques à la direction du gouvernement fédéral, si ce n’est la toute première”, en tant qu’employé de carrière du Senior Executive Service.

En plus d’une formation en génie nucléaire et mécanique, Brinton avait une autre réputation publique – en tant que militant LGBT travesti donnant des conférences sur “entortiller” et des interviews sur les relations avec des homosexuels se faisant passer pour des chiens.

Un mois après avoir annoncé le travail du DOE, Brinton a publié sur Instagram une photo avec l’amiral Rachel Levine – une femme transgenre nommée par le président Joe Biden au poste de secrétaire adjoint à la santé – assistant à la réception du 14 juillet à l’ambassade de France. Le message de Brinton décrit Levine comme “une autre personne trans face à la haine.”

Quand Alpha News s’est renseigné auprès du ministère de l’Énergie, on leur a dit que Brinton était en congé. Le DOE a refusé de commenter davantage. L’affaire sera désormais portée devant un juge du comté de Hennepin, avec une audience prévue le 19 décembre.