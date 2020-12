MAIDUGURI, Nigéria (AP) – Plus de 300 écoliers enlevés la semaine dernière par des hommes armés dans le nord-ouest du Nigéria ont été libérés, a déclaré jeudi le gouverneur de l’État de Katsina.

Dans une annonce à la télévision nationale nigériane, NTA, le gouverneur Aminu Bello Masari a déclaré que les 344 élèves du pensionnat avaient été remis aux responsables de la sécurité et emmenés dans la capitale de Katsina, où ils subiraient des examens physiques avant d’être réunis avec leurs familles.

« Je pense que nous pouvons dire … nous avons récupéré la plupart des garçons, sinon tous », a déclaré Masari. Il n’a pas révélé si le gouvernement avait payé une rançon.

Le président Muhammadu Buhari a salué leur libération, la qualifiant de «grand soulagement à leurs familles, à tout le pays et à la communauté internationale», selon un communiqué de son bureau. Au milieu d’un tollé contre le gouvernement de ce pays d’Afrique de l’Ouest au sujet de l’insécurité dans le nord, Buhari a noté les efforts fructueux de son administration pour obtenir la libération d’étudiants précédemment enlevés et a ajouté que les dirigeants « sont parfaitement conscients de leur responsabilité de protéger la vie et les biens des Nigérians. . »

« Nous avons beaucoup de travail à faire, surtout maintenant que nous avons rouvert les frontières », a déclaré Buhari, notant que la région du Nord-Ouest « présente un problème » que l’administration « est déterminée à résoudre ».

Boko Haram a revendiqué la responsabilité de l’enlèvement, vendredi dernier, des élèves de l’école secondaire des sciences du gouvernement, réservée aux garçons, dans le village de l’État de Katsina, à Kankara. Le groupe djihadiste a mené l’attaque parce qu’il pense que l’éducation occidentale n’est pas islamique, a déclaré le chef de faction Abubakar Shekau dans une vidéo plus tôt cette semaine. Plus de 800 étudiants étaient présents au moment de l’attaque. Des centaines de personnes se sont échappées, mais on pense que plus de 330 ont été prises.

Le gouvernement avait déclaré qu’il négociait avec les assaillants, initialement décrits comme des bandits. Les experts disent que l’attaque a probablement été menée par des gangs locaux, qui ont organisé des assauts de plus en plus meurtriers dans le nord-ouest du Nigéria cette année, et auraient peut-être pu collaborer avec Boko Haram. Des bandits armés ont tué plus de 1 100 personnes depuis le début de l’année dans la région, selon Amnesty International.

Depuis plus de 10 ans, Boko Haram s’est engagé dans une campagne sanglante pour introduire un régime islamique strict dans le nord du Nigéria. Des milliers de personnes ont été tuées et plus d’un million ont été déplacées par la violence. Le groupe a été principalement actif dans le nord-est du Nigéria, mais avec les enlèvements de l’école dans l’État de Katsina, on craint que l’insurrection ne s’étende au nord-ouest.

Les parents des élèves disparus se rassemblent quotidiennement à l’école de Kankara. La nouvelle de la libération des étudiants est venue peu de temps après la sortie d’une vidéo jeudi par Boko Haram qui aurait montré les garçons enlevés.

Dans la vidéo de plus de six minutes vue par les journalistes d’Associated Press, les ravisseurs apparents disent à un garçon de répéter leurs demandes que le gouvernement annule sa recherche par les troupes et les avions.

La vidéo a largement circulé sur WhatsApp et est apparue pour la première fois sur un site d’information nigérian, HumAngle, qui rend souvent compte de Boko Haram.

Usama Aminu, un étudiant kidnappé de 17 ans qui a finalement pu s’échapper, a déclaré à l’AP que ses ravisseurs portaient des uniformes militaires. Il a dit avoir également vu des adolescents armés, certains plus jeunes que lui, aider les assaillants.

Il a dit que les garçons kidnappés avaient essayé de s’entraider alors que des bandits les fouettaient par derrière pour les faire avancer plus vite et les forcaient à se coucher sous de grands arbres quand des hélicoptères ont été entendus au-dessus.

Aminu s’est échappé la nuit. Il a pu rentrer chez lui après avoir été retrouvé par un habitant d’une mosquée qui lui a donné des vêtements de rechange et de l’argent.

Des responsables gouvernementaux ont déclaré plus tôt cette semaine que la police, l’armée de l’air et l’armée avaient suivi les ravisseurs jusqu’à une cachette dans la forêt de Zango / Paula.

L’État de Katsina a fermé tous ses internats pour empêcher d’autres enlèvements. Les États voisins de Zamfara, Jigiwa et Kano ont également fermé des écoles par mesure de précaution.

Masari a déclaré que le gouvernement travaillera avec la police pour renforcer la sécurité privée à l’école de Kankara «pour s’assurer que nous ne vivons pas ce que nous avons vécu au cours des six derniers jours».

Un seul policier travaillait à l’école lorsqu’elle a été attaquée.

L’enlèvement de vendredi était un rappel effrayant des précédentes attaques de Boko Haram contre des écoles. En février 2014, 59 garçons ont été tués lorsque les jihadistes ont attaqué le Collège du gouvernement fédéral Buni Yadi dans l’État de Yobe.

En avril 2014, Boko Haram a enlevé plus de 270 écolières d’un internat gouvernemental à Chibok, dans le nord-est de l’État de Borno. Une centaine de ces filles sont toujours portées disparues.

En 2018, les extrémistes islamiques de Boko Haram ont ramené la quasi-totalité des 110 filles qu’ils avaient enlevées d’un pensionnat à Dapchi et ont averti: «Ne remettez plus jamais vos filles à l’école.»

Petesch a rapporté de Dakar, Sénégal. Les journalistes d’Associated Press Lekan Oyekanmi à Katsina, Nigéria; et Bashir Adigun à Abuja, Nigéria, ont contribué.