Un responsable japonais aide un homme âgé à descendre du train, les internautes louent l’acte de gentillesse

Parfois, un petit geste de gentillesse peut semer les graines d’une grande différence et cette vidéo saine d’un fonctionnaire des chemins de fer japonais aidant un homme âgé en est devenue la preuve. Les Japonais sont connus pour être des croyants massifs dans le respect des choses, que ce soit le temps ou les sentiments des autres. La culture profondément enracinée dans le respect et la gentillesse des autres laisse souvent Internet très impressionné. Un de ces exemples qui devient viral sur les réseaux sociaux est un court clip d’un responsable des chemins de fer japonais aidant une personne âgée à descendre d’une rame de métro.

Il aurait été extrêmement difficile pour la personne âgée de descendre du train, qui a même du mal à se déplacer avec l’aide d’un déambulateur. Pour bien l’aider, l’officier dépose une épaisse feuille de plate-forme piétonne pour combler l’écart entre le train et la gare. Cela permet à la personne âgée de sortir du train en toute sécurité sans avoir à sauter ou à faire un effort supplémentaire. Les passants aident et contribuent également en laissant patiemment la personne âgée descendre du train avant d’entrer ou de sortir des transports en commun. Regardez le clip viral ici :

En une journée, la vidéo virale a réussi à recueillir une énorme réponse de la part des utilisateurs avec un total de plus de trente-quatre mille likes et plus d’un million de vues. Un barrage de Twitterati a également commencé à faire l’éloge de la culture japonaise, un utilisateur a déclaré : « Le Japon est le meilleur endroit où je sois allé ! Les gens sont si gentils et polis !! Juste la culture qui me donne envie d’y retourner!”

Un autre s’est engagé, “Une telle gentillesse et un tel respect. Je souhaite que nous puissions tous être comme ça.

Un autre a déclaré : « Le peuple japonais a toujours été respectueux de ses citoyens âgés.

Pendant ce temps, un utilisateur a écrit: “Quelle société incroyable le Japon a construite.”

