Un responsable italien met en garde contre la lassitude de la guerre et les ressources limitées pour l’Ukraine

Le gouvernement italien est à court d’équipements militaires à envoyer en Ukraine, au moment même où l’opinion publique nationale se désintéresse du soutien à Kiev, a déclaré mercredi le ministre italien de la Défense.

Affirmant que l’Italie ne dispose pas de « ressources illimitées », Guido Crosetto a déclaré que l’Italie avait « fait presque tout ce qu’elle pouvait faire » en ce qui concerne l’envoi d’armes à l’Ukraine. « Il n’y a plus beaucoup de place » pour libérer du matériel militaire.

Les affirmations de Crosetto font suite à des doutes croissants sur la fourniture d’armes américaines à l’Ukraine en raison de l’opposition du parti républicain, au moment même où l’Ukraine lutte pour maintenir l’élan de sa contre-offensive contre les forces russes.

Italie a fermement soutenu la défense de l’Ukraine depuis que la Russie a envahi le pays en février 2022, elle a expédié sept colis de matériel militaire, le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani discutant d’un huitième colis lors d’une visite à Kiev ce mois-ci.

Mercredi, dans un tweet, le ministre ukrainien de la Défense, Rustem Umerov, a déclaré avoir discuté avec Crosetto du besoin « urgent » de l’Ukraine de fusées à longue portée et de systèmes de guerre électronique. En janvier, l’Italie a déclaré qu’elle prêt à fournir à l’Ukraine son Samp-T système de défense aérienne — un système antimissile tactique embarqué sur camion conçu pour lutter contre les missiles de croisière, les avions avec et sans pilote et les missiles balistiques tactiques.

L’Italie n’a pas révélé quels autres kits ont été envoyés, bien que des missiles sol-air Stinger, des mortiers et des armes antichar Milan ou Panzerfaust ainsi que des systèmes de fusées à lancement multiple (MLRS), des obusiers et des véhicules Pzh2000 auraient été prévus pour l’expédition.

Tajani a déclaré que les cinq premiers programmes d’aide militaire valaient 1 milliard d’euros (1,05 milliard de dollars). Alors que Rome doit remplacer les batteries Samp-T et d’autres équipements envoyés en Ukraine, elle prévoit également d’acheter 133 nouveaux chars Leopard 2 A8 en version combat à la société allemande Krauss-Maffei Wegmann, ainsi que de dépenser près de 900 millions d’euros pour moderniser ses réservoirs Ariete vieillissants.

Les deux initiatives ont été stimulées par une nouvelle focalisation sur la guerre terrestre et par la nécessité de répondre aux exigences de l’OTAN depuis l’invasion de l’Ukraine. En outre, l’Italie doit maintenir le rythme des dépenses consacrées au nouveau chasseur GCAP qu’elle développe avec ses partenaires, le Japon et le Royaume-Uni.

Le mois dernier, des informations selon lesquelles le Japon et le Royaume-Uni domineraient la conception et la fabrication du projet ont suscité une réponse irritée de Rome, qui a déclaré qu’elle resterait un partenaire à part entière.

Un document de dépenses annuel et pluriannuel couvrant la période 2023-2025, qui devait être publié avant l’été et qui détaille quels programmes reçoivent quel argent, n’a pas encore été publié.

« C’est la preuve que les priorités en matière de dépenses sont encore en train de s’ajuster, en partie à cause de la guerre en Ukraine », a déclaré un analyste italien qui a refusé d’être nommé parce qu’il n’était pas autorisé à s’exprimer officiellement.

Un autre problème auquel sont confrontés les responsables de la défense est l’économie en difficulté de l’Italie, qui exerce une pression sur le gouvernement pour qu’il réduise ses dépenses alors qu’il prépare son budget 2024.

Le ministre de la Défense Crosetto a également mis en garde contre une lassitude de guerre croissante en Italie et dans tout l’Occident.

« Au fil du temps, l’opinion publique s’est éloignée de la guerre parce qu’elle a coïncidé avec une augmentation de l’inflation et une crise industrielle et productive qui a aggravé les conditions de vie dans les pays démocratiques occidentaux », a-t-il déclaré. « Hier, nous avons eu une conférence téléphonique avec nos alliés au cours de laquelle j’ai évoqué ce problème : l’inflation, les prix, l’énergie, la migration, ce sont tous des conséquences du conflit. Ils ont un impact sur les citoyens, ce qui génère une résistance, ou risque de créer une lassitude dans l’opinion publique.»

« Si nous voulons défendre l’Ukraine de manière robuste, nous devons également prêter attention à ces conséquences », a-t-il ajouté.