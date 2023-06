JÉRUSALEM – Le ministre israélien des Affaires étrangères, Eli Cohen, a accusé mercredi le vice-président Kamala Harris d’être ignorant du processus de réforme judiciaire en cours dans l’État juif lors du dernier affrontement entre l’administration Biden et le gouvernement conservateur israélien au sujet des politiques intérieures dans le pays du Moyen-Orient.

Dans une réponse au discours de Harris mardi à l’ambassade d’Israël à Washington, DC, où elle a déclaré que la démocratie israélienne exige un « système judiciaire indépendant », Cohen a répliqué à la chaîne de télévision publique israélienne Kan news, « Si nous devions demander à Kamala Harris ce qui la dérange dans le réforme, elle ne pourrait pas nommer un seul article.

« Je ne sais pas si elle a lu le projet de loi. Mon estimation est qu’elle ne l’a pas fait. »

BIDEN A CONDUIT « HISTORIQUEMENT » DES ALLIÉS PROCHES DU MOYEN-ORIENT DANS LES BRAS DES PLUS GRANDS ENNEMIS DE L’AMÉRIQUE, DISENT LES EXPERTS

Harris livré ses commentaires lors d’une réception célébrant le 75e anniversaire de la fondation d’Israël organisée par l’ambassade du pays à Washington. Les remarques de Harris sur la réforme ont suscité des applaudissements.

Plus tard mercredi, le ministère israélien des Affaires étrangères est revenu sur le ton des commentaires de Cohen dans des tweets écrits en anglais et en hébreu. Cependant, il a souligné que l’effort de réforme du système judiciaire israélien est une affaire interne pour la démocratie du pays.

« J’ai un profond respect pour notre allié les États-Unis d’Amérique et pour le vice-président Harris, un véritable ami d’Israël. La réforme juridique d’Israël est une question interne qui est actuellement en cours de consolidation et de dialogue », a-t-il ajouté. Cohen a écrit sur Twitter. « L’État d’Israël continuera d’être démocratique et libéral, comme il l’a toujours été. »

Jason Greenblatt, ancien envoyé de la Maison Blanche au Moyen-Orient et auteur du livre « In the Path of Abraham », a déclaré lundi à Fox News Digital : « L’administration Biden continue de faire pression sur le gouvernement israélien pour qu’il abandonne ses plans de réforme judiciaire. est une ingérence flagrante dans les politiques internes d’un autre pays.

« Israël a une démocratie solide. Le monde l’a vu avec les protestations massives pour et contre la réforme judiciaire. L’administration Biden continue de penser que l’Amérique peut dicter ce que devraient être les politiques de ses alliés. Ce genre de pression des États-Unis sur d’autres pays ‘ les affaires intérieures ont échoué avec l’Arabie saoudite, et elles échoueront avec Israël. »

L’administration du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu cherche à remanier le système judiciaire pour transférer plus de pouvoir de la Cour suprême au parlement du pays (la Knesset). Les opposants à la réforme judiciaire considèrent le processus de réforme juridique comme un effort pour affaiblir les freins et contrepoids en Israël.

Harris a déclaré lors de son discours mardi que « l’Amérique continuera à défendre les valeurs qui ont été le fondement de la relation américano-israélienne, ce qui inclut la poursuite du renforcement de nos démocraties, qui, comme l’a dit l’ambassadrice (d’Israël), sont toutes deux fondées sur des institutions fortes, des freins et contrepoids. Et, j’ajouterai, un système judiciaire indépendant.

Harris a également réitéré « l’engagement à toute épreuve de l’administration Biden envers la sécurité d’Israël ».

Le processus de réforme judiciaire a suscité des duels manifestations de masse parmi les Israéliens pour et contre la refonte. Depuis plus de vingt semaines, les militants qui rejettent le processus de réforme n’ont cessé de manifester le week-end.

Le président israélien Isaac Herzog, dont le bureau est en grande partie symbolique, est engagé dans des efforts pour parvenir à un compromis entre l’administration de Netanyahu et l’opposition à la Knesset sur la réforme judiciaire.

NETANYAHU DIT À PIERS MORGAN QUE LA DÉMOCRATIE EST EN SÉCURITÉ EN ISRAËL MALGRÉ SES MOUVEMENTS POUR RENDRE LE CONTRÔLE DE « TROP PUISSANT »

L’ambassadeur des États-Unis en Israël, Tom Nides, a souligné que Harris était un « fervent partisan d’Israël » dans des commentaires faits à l’organisation de presse israélienne Channel 12 après les critiques de Cohen à l’encontre du vice-président.

« J’ai du respect pour Cohen, mais le vice-président a dit des choses que l’administration dit à chaque occasion concernant nos valeurs et politiques communes », a noté Nides.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Un porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères a refusé de commenter Fox News Digital à ce sujet. Les demandes de presse envoyées au département d’État américain, au bureau du vice-président Harris et à l’ambassade des États-Unis à Jérusalem n’ont pas été renvoyées.

Reuters a contribué à ce rapport.