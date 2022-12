Un responsable iranien signale la suspension de la police des mœurs au milieu des manifestations

Commentez cette histoire Commentaire

La soi-disant unité de police de la moralité iranienne, dont les actions ont déclenché des mois de protestations, a été suspendue, a déclaré dimanche un haut responsable iranien – bien que le statut de la force reste incertain. Le mouvement de protestation a décollé en septembre après la mort de Mahsa Amini, 22 ans, sous la garde de la patrouille d’orientation iranienne, ou police des mœurs, qui l’a détenue pour violation présumée du code vestimentaire conservateur du pays pour les femmes. Des membres de sa famille et des militants disent qu’elle a été battue à mort et ont accusé le gouvernement de dissimulation. Les autorités le nient.

Plus de 400 personnes ont été tuées et plus de 15 000 arrêtées lors de la répression des manifestations qui se sont transformées en appels à renverser les dirigeants religieux iraniens, selon des groupes de défense des droits. Compte tenu de la forte censure et des limitations des rapports, l’ampleur réelle des victimes est difficile à évaluer.

Le démantèlement de la force chargée de faire respecter le hijab obligatoire, même nominal, indiquerait un niveau de réaction aux revendications des manifestants encore jamais vu. Mais les experts ont averti que les remarques du procureur général Mohammad Jafar Montazeri, faites en réponse aux questions lors d’une conférence de presse, doivent être prises avec une dose de scepticisme.

Des mineurs en Iran pourraient encourir la peine de mort pour des accusations liées à des manifestations

“La police de la moralité n’a rien à voir avec le système judiciaire, et elle a été abolie par ceux qui l’ont créée”, a déclaré Montazeri samedi lors d’un discours chargé de théories du complot accusant les troubles antigouvernementaux des pays occidentaux, ont rapporté les médias iraniens soutenus par l’État. . “Mais bien sûr, le pouvoir judiciaire continuera de surveiller les actions comportementales dans la société.”

Il semblait faire référence à l’absence relative de la police des mœurs dans les rues depuis que les manifestations contre les chefs religieux iraniens ont éclaté. Une application initialement utilisée par les Iraniens pour suivre les patrouilles itinérantes a été utilisée ces dernières semaines pour surveiller et échapper aux forces de sécurité.

Mais les propos de Montazeri, tout en affirmant que la police des mœurs n’était pas du ressort de la justice, n’étaient pas une confirmation officielle d’un démantèlement, qui nécessiterait une approbation au plus haut niveau.

La “déclaration de Montazeri ne doit pas être lue comme définitive”, a déclaré Sanam Vakil, directeur adjoint du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord à Chatham House, un groupe de réflexion londonien. Aucune annonce officielle n’a été faite par les hauts responsables de l’application des lois ou les chefs religieux. “La République islamique teste souvent des idées en les lançant pour discussion”, a-t-elle déclaré.

Le régime iranien dans une impasse alors que le mouvement de protestation défie la répression

Le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a catégoriquement rejeté les appels croissants à l’abolition du foulard obligatoire pour les femmes, instauré peu après la révolution de 1979. En définissant les scènes du soulèvement en cours, les femmes ont publiquement rejeté et brûlé leur hijab.

Avec ou sans police de la moralité en patrouille, a déclaré Vakil, le code vestimentaire obligatoire de l’Iran reste en place et l’État “a de nombreux autres moyens de réprimer les gens” et de faire respecter ses règles. “Nous ne savons pas encore si la dissolution signifie qu’ils ne seront plus là ou s’ils quittent la surveillance du système judiciaire pour une autre entité et reçoivent d’autres capacités.”

Les premières réactions ont été mitigées parmi les sympathisants du mouvement de protestation en ligne : certains se sont moqués du mouvement et d’autres l’ont célébré comme une victoire apparente.

“Ils pensent vraiment que cela fait une différence s’ils ferment la police des mœurs”, a déclaré un utilisateur. écrit sur Twitter. « N’ont-ils pas réalisé que notre cible est l’ensemble du système ? »

Le meurtre d’un autre adolescent manifestant donne au soulèvement iranien un nouveau symbole

Des experts expliquent ce que fait exactement la police de la moralité iranienne et pourquoi les femmes risquent leur vie en première ligne pour lutter contre elle. (Vidéo : Julie Yoon/The Washington Post)

La patrouille d’orientation iranienne a été officiellement créée dans les années 1990 pour éradiquer et punir toute violation des règles religieuses et des codes vestimentaires stricts, bien que parfois arbitrairement appliqués, émis par ses religieux au pouvoir. Le pouvoir de l’unité et l’application par l’État des règles du hijab ont fluctué au fil des ans, mais cet été, le président ultraconservateur iranien, Ebrahim Raisi, a ordonné l’intensification des patrouilles.

En réponse, les femmes ont commencé à organiser des manifestations à petite échelle, retirant leur hijab. La mort d’Amini en septembre a déclenché une telle indignation en partie parce que les femmes à travers l’Iran en avaient assez des décennies où les autorités empiétaient sur leur vie – et de la ségrégation sexuelle plus large et de la violence d’État qui renforcent la république islamique.

Un rappeur risque la peine de mort pour “corruption sur terre” lors des manifestations en Iran

Les États-Unis, l’Union européenne et le Royaume-Uni ont imposé des sanctions à la police des mœurs iranienne pour sa répression des manifestants. En annonçant ses sanctions, le département du Trésor américain a déclaré que la police des mœurs était “responsable” de la mort d’Amini.

Alors que les vastes campagnes d’intimidation et d’arrestation se poursuivent, le système judiciaire iranien a commencé à poursuivre les manifestants dans ce que les groupes de défense des droits qualifient de procès-spectacles sans procédure régulière. Des dizaines de manifestants, dont certains mineurs, risquent la peine de mort.