Le chef suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, qui a le dernier mot sur les questions militaires et de sécurité, a publié un édit religieux, ou fatwa, dans les années 1990, proclamant l’interdiction des armes nucléaires. C’est toujours la position officielle de l’Iran.

Ils sont intervenus dans le contexte d’une impasse croissante entre l’Iran et M. Biden, qui a déclaré que les États-Unis annuleraient les sanctions si l’Iran revenait pour la première fois aux engagements qu’il avait pris dans le cadre de l’accord nucléaire de 2015. L’Iran a déclaré que les sanctions, imposées par le président Donald J.Trump après son retrait de l’accord en 2018, doivent d’abord être annulées – et que l’Iran doit être en mesure de vérifier qu’elles ont été annulées.

Les remarques du ministre du renseignement, Mahmoud Alavi, ont été rapportées à la télévision d’État et ont ajouté une nouvelle pression sur l’administration Biden, âgée de trois semaines, pour éviter une nouvelle crise avec l’Iran.

Mais M. Alavi a déclaré que les sanctions américaines qui ont dévasté l’économie iranienne pourraient forcer un changement de plans.

«Notre programme nucléaire est un programme pacifique et le chef suprême a clairement dit dans sa fatwa que la production d’armes nucléaires est contraire à la loi religieuse et que la République islamique ne le poursuivra pas et la considère interdite», a-t-il déclaré. «Mais laissez-moi vous dire que si vous coincez un chat, il pourrait se comporter différemment d’un chat en liberté. S’ils poussent l’Iran dans cette direction, ce ne serait pas la faute de l’Iran mais la faute de ceux qui ont poussé l’Iran.

La campagne de pression de M. Trump contre l’Iran a conduit de plus en plus de commentateurs dans les médias purs et durs iraniens à dire que les armes nucléaires devraient être considérées comme un moyen de dissuasion efficace contre les ennemis.

Les remarques de M. Alavi ont fait ressortir cette discussion en public à un niveau supérieur. Sa voix a un certain poids, ont déclaré des analystes iraniens, car il est l’un des membres du cabinet nommés par le chef suprême.

Les analystes de la posture de l’Iran avec M. Biden ont déclaré que les remarques du ministre du renseignement faisaient partie d’un crescendo orchestré de menaces. Ils incluent une date limite du 21 février, en vertu d’une nouvelle loi iranienne, qui interdirait aux inspecteurs nucléaires internationaux de visiter les sites nucléaires iraniens si les sanctions ne sont pas annulées d’ici là.