L’OPEP + fait face à des appels pour refroidir la frénésie du marché du pétrole avec des barils supplémentaires

(Bloomberg) – Des maisons de commerce à Genève aux banques de Wall Street, une grande partie du monde pétrolier convient que les marchés mondiaux pourraient utiliser un peu plus de barils. La grande question est de savoir si l’OPEP + en fournira suffisamment. Une surabondance brute qui s’est accumulée pendant la pandémie est en train de disparaître rapidement. Les stocks mondiaux plongent au rythme le plus rapide depuis deux décennies, selon Morgan Stanley. Les prix ont atteint des niveaux antérieurs au virus, tandis que la production américaine a été touchée par les tempêtes verglaçantes. Parlez des tourbillons de supercycle du marché, et même du retour de 100 $ de pétrole.Avec le besoin de plus d’approvisionnement évident, les commerçants s’attendent à ce que la coalition OPEP +, dirigée par l’Arabie saoudite et la Russie, accepte d’augmenter la production lors de sa réunion le 4 mars, inversant une partie des les réductions de production effectuées l’année dernière, mais on ne sait pas si le groupe agira assez vigoureusement. Méfiant de la menace persistante du virus pour la demande, le ministre saoudien de l’Énergie, le prince Abdulaziz bin Salman, a exhorté ses collègues producteurs à rester «extrêmement prudents». Si l’alliance accepte une hausse de la production qui ne répond pas aux exigences, cependant, cela pourrait déclencher une nouvelle flambée des prix – – et le groupe serait obligé de faire face à ses conséquences indésirables. « Il y a un risque réel qu’ils vont trop serrer le marché », a déclaré Bill Farren-Price, directeur de la société de recherche Enverus et observateur chevronné du cartel. «C’est déjà extrêmement serré, et si l’OPEP se concentre uniquement sur le maintien des prix, cela finira par provoquer des approvisionnements de ses rivaux.» L’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés ont sauvé l’industrie pétrolière mondiale d’une crise sans précédent l’année dernière en réduisant production lorsque la crise du coronavirus a fait baisser la demande. La stratégie a relancé le Brent de référence international à 67 dollars le baril, renforçant les revenus des économies en difficulté des producteurs.La coalition de 23 pays continue de ralentir un peu plus de 7 millions de barils de production quotidienne – environ 7% de l’offre mondiale – et jeudi décidera s’il faut relancer une tranche de 500 000 barils en avril. En outre, les Saoudiens confirmeront si un million de barils supplémentaire qu’ils ont récemment mis hors ligne reviendra comme prévu. importateur de pétrole, est de retour au-dessus des niveaux d’avant le virus car son endiguement de la maladie permet à une grande partie de la vie normale et de l’activité économique de reprendre. L’Inde, autre client clé, prévient que les prix élevés mettent en péril la reprise économique mondiale. Propulsée par le froid, la consommation de carburant au Japon, quatrième consommateur de pétrole, a affiché en janvier sa première hausse d’une année sur l’autre depuis la mi-2019.Aux États-Unis, les stocks de pétrole brut et de produits raffinés sont de retour proches des niveaux observés pour la dernière fois. il y a un an. Bien que la demande de carburants d’aviation reste déprimée, les achats de produits destinés au travail et à la consommation à la maison – comme le diesel pour les camions et les plastiques – ont explosé. épuiser les stocks mondiaux de pétrole, les ramenant à leur moyenne sur cinq ans – l’objectif recherché par le groupe – d’ici août.Les marchés futurs témoignent que les approvisionnements se resserrent fortement.Les contrats de Brent à court terme imposent une prime considérable au cours des mois suivants, connue sous le nom de backwardation. , avec un spread de six mois s’établissant à 3,22 $ le baril. Cela reflète «un déficit à court terme soutenu et important» d’environ 2 à 3 millions de barils par jour, selon Giovanni Serio, responsable mondial de l’analyse de marché chez Vitol Group, le plus grand négociant en pétrole au monde. a déclenché une vague de projections haussières. Goldman Sachs Group Inc. voit Brent atteindre 75 $ le baril au troisième trimestre alors qu’un nouveau supercycle des matières premières nous attend, tandis que le géant du trading Trafigura Group se dit «très optimiste» pour les mois à venir. Socar Trading SA, une unité de la société pétrolière publique azerbaïdjanaise, prédit que 80 dollars pourraient être atteints cet été et trois chiffres d’ici deux ans. « La crainte est que dans 12 mois, il y aura une pénurie » même si l’OPEP + relance la production, a déclaré Socar Chief Trading Officier Hayal Ahmadzada. « Cela fera monter le prix très haut, très vite. » On ne sait toujours pas exactement ce que décidera l’OPEP +. Le vice-Premier ministre russe Alexander Novak a signalé que le pays souhaitait à nouveau procéder à une augmentation, notant le 14 février que « le le marché est déjà équilibré ». L’Arabie saoudite semble plus réservée, exhortant ses homologues à se souvenir des «cicatrices» de l’effondrement de l’année dernière. recul du marché au deuxième trimestre alors qu’une accalmie saisonnière provoque une nouvelle accumulation des stocks.Si Riyad veut limiter la taille globale de l’augmentation du groupe, il dispose d’une puissante monnaie d’échange: le rythme qu’il choisit pour retourner la réduction supplémentaire d’un million de barils qui est censé expirer à la fin du mois prochain, mais pour certains sur le marché, le royaume devrait plutôt ouvrir largement les robinets. Maintenir les prix élevés ne fera que raviver les investissements des foreurs de schiste américains, affirment-ils, et entraînera une vague de nouveaux approvisionnements qui annule le travail acharné de l'OPEP.Même 1,5 million de barils ne sont pas suffisants pour satisfaire la demande, déclare Jan Stuart, économiste mondial de l'énergie. chez Cornerstone Macro LLC. « Le marché a besoin de plus – mais je n'entends personne parler de plus », a déclaré Stuart. «Il y a un besoin criant de pétrole. Le risque le plus évident est qu'ils continuent de retenir trop de pétrole. »