Un responsable iranien admet le rôle du pays dans l’attentat terroriste qui a tué 241 militaires américains (rapport)

Le Représentant de la République islamique d’Iran au Liban a publié la première annonce publique du rôle du régime iranien dans le massacre du personnel militaire et diplomatique américain au début des années 1980 à Beyrouth.

L’Institut de recherche sur les médias du Moyen-Orient (MEMRI) a d’abord localisé et traduit l’interview explosive de Sayyed Issa Tabatabai, qui est le représentant du guide suprême iranien Ali Khamenei au Liban.

L’agence de presse de la République islamique (IRNA), contrôlée par l’État, a rapidement balayé les révélations accablantes faites par Tabatabai sur le rôle de l’Iran dans les attentats suicide contre des Américains, mais MEMRI a conservé une copie.

L’Iran et son principal allié stratégique, le mouvement terroriste Hezbollah désigné par les États-Unis, au Liban ont été accusés d’avoir bombardé l’ambassade américaine à Beyrouth en 1983, au cours de laquelle 63 personnes, dont 17 Américains, ont été assassinées et où des camions piégés ont fait exploser la caserne. des membres américains et français d’une force multinationale au Liban en 1983, dans lequel 220 Marines américains, 18 marins de l’US Navy et 3 soldats de l’US Army ont perdu la vie. Cinquante-huit soldats français ont également été assassinés lors de l’attaque terroriste.

OUTRAGE ALORS QUE LE PRÉSIDENT IRAN SE PRÉPARE À S’adresser à l’ONU : « VEUT TUER DES CITOYENS AMÉRICAINS »

Selon la traduction MEMRI de l’entretien de Tabatabai avec l’IRNA, Tabatabai a déclaré : « Je suis rapidement allé au Liban et j’ai fourni ce qui était nécessaire pour pouvoir [carry out] opérations de martyre à l’endroit où se trouvaient les Américains et les Israéliens. » Il a ajouté : « Les efforts visant à établir [Hezbollah] commencé dans [Lebanon’s] région de Baalbek, où les membres de [Iran’s] Le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) est arrivé. Je n’ai pas participé à l’établissement du [political] faire la fête [Hezbollah]mais Dieu m’a permis de poursuivre l’activité militaire avec le groupe qui avait coopéré avec nous avant la guerre. [Islamic] La victoire de la révolution. »

LIRE SUR L’APPLICATION FOX NEWS

Le rapport de MEMRI poursuit : « Il est à noter que la partie de l’interview dans laquelle Tabatabai a reconnu avoir reçu la fatwa de Khomeini ordonnant des attaques contre des cibles américaines et israéliennes au Liban a été retirée par l’IRNA de son site Internet peu après sa publication. Ceci est apparemment dû au fait qu’aucun représentant officiel de [Ayatollah Ruhollah] Khomeini, le père de la République islamique, ou Khamenei, le guide suprême iranien, a toujours déclaré que l’Iran était impliqué dans l’ordre, la planification et l’exécution des attentats à la bombe massifs au Liban contre les États-Unis », a écrit MEMRI.

Sayyed Issa Tabatabai s’est vanté dans une interview de l’implication de l’Iran dans l’attentat terroriste de 1983 contre la caserne des Marines américains à Beyrouth, au Liban. L’interview a depuis été effacée des médias iraniens.

Tabatabai a également déclaré lors de l’interview : « Avec la victoire de la Révolution islamique [in Iran]le Hezbollah a été créé [in the summer of 1982]. Pendant deux ans, [Hezbollah’s] une base militaire se trouvait chez moi. ‘Le groupe’ [supporters of the Islamic Revolution] ont signé un contrat déclarant leur volonté de devenir des martyrs. Peut-être plus de 70 [of them] signé ce contrat chez moi. »

L’importance de Tabatabai pour les plus hauts échelons du régime iranien a récemment été mise en évidence dans la langue anglaise. site Internet du ministère iranien des Affaires étrangères. Une entrée montre la rencontre de Tabatabai avec le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian.

Amir-Abdollahian « a souligné [Sayyed] « Le soutien et les contributions significatives d’Issa Tabatabai au renforcement de la position de la résistance au Liban, dans la région et dans le monde islamique », selon le texte du ministère iranien des Affaires étrangères.

LE FBI DÉCLARE LA CHINE ET L’IRAN UTILISENT DE NOUVELLES TACTIQUES POUR CIBLER LES CRITIQUES AUX ÉTATS-UNIS

Des secouristes volontaires transportent le corps d’un Marine américain le 24 octobre 1983, le lendemain de l’explosion d’un camion piégé terroriste dans la caserne des Marines à Beyrouth, au Liban.

Michael Rubin, un expert iranien de l’American Enterprise Institute, a déclaré à Fox News Digital : « Les Américains ont étonné à la fois les Iraniens et les victimes du terrorisme iranien avec les contorsions diplomatiques entreprises pour éviter de demander des comptes à l’Iran. Maintenant que le représentant du guide suprême a avoué, les questions sont les suivantes : (1) Les Américains qui ont transporté de l’eau pour le terrorisme iranien s’excuseront-ils ? (2) L’Iran versera-t-il des compensations aux victimes de leur terrorisme ? Si [President] Biden évalue cinq Américains à 6 milliards de dollars, les États-Unis devraient exiger aujourd’hui pas moins de 289,2 milliards de dollars à l’Iran. »

La référence de Rubin aux Américains qui auraient aidé le terrorisme iranien couvre le allégations selon lesquelles les Américains d’origine iranienne, dont l’un travaille pour le ministère de la Défense, étaient impliqués dans le lobbying étranger en faveur de la République islamique. Le Département d’État américain a classé le régime iranien comme le pire État international soutenant le terrorisme.

La révélation de MEMRI pourrait donner lieu à de nouvelles poursuites contre le régime iranien pour son rôle dans le meurtre de militaire américaine et le personnel diplomatique. Selon MEMRI, « l’Iran a toujours nié avec véhémence tout rôle dans les attentats à la bombe. Il n’a présenté aucune défense en réponse aux poursuites intentées contre lui en 2001 par les familles des centaines d’Américains tués ou blessés dans les attentats à la bombe contre les casernes. »

Fox News numérique signalé en 2016 qu’une décision de la Cour suprême américaine a permis aux familles des victimes de l’attentat à la bombe de 1983 au Liban et d’autres attaques liées au régime iranien de collecter près de 2 milliards de dollars de fonds gelés auprès de l’Iran.

L’organisme de surveillance nucléaire de l’ONU déclare qu’« aucun progrès » n’a été réalisé dans la surveillance du programme nucléaire iranien : RAPPORT

Banafsheh Zand, un expert irano-américain du régime iranien, a déclaré à Fox News Digital : « L’aveu d’Issa Tabatabai est le signe de sérieuses divisions au sein des hauts gradés du régime. Personne dans les rangs du clergé ou des Gardiens de la révolution n’avouerait une telle action à moins que les luttes intestines entre les dirigeants de la mafia chiite ne s’intensifient. Pour que Tabatabai reconnaisse et assume la responsabilité de cet acte de terreur hideux, il doit être sûr que ses supérieurs ne le puniraient pas ou ne pourraient pas le punir, sinon il aurait lui-même -censuré et ignoré des détails majeurs. »

Elle a poursuivi : « Mais il ne l’a pas fait. Il a tout exposé – avant que les rédacteurs ne coupent des pans de son interview. Donc, soit c’est ça, soit il sent qu’il n’a rien à perdre. Quoi qu’il en soit, étant donné l’élection de Biden. [and French President Emmanuel Macron] » Le désespoir des administrations à l’idée d’un fac-similé d’un accord avec le régime khomeiniste, ils vont probablement balayer cela sous le tapis. «

MEMRI a écrit que Tabatabai a souligné « la confiance totale que lui accordent à la fois Khomeini et son successeur Khamenei, et a souligné qu’il est le représentant de confiance de Khamenei au Liban pour tout ce qui concerne la finance et la propagation des chiites ».

Edwin Marian Johnston tient une photo de son fils, Marine Cpl. Edward Johnston, décédé lors de l’attentat à la bombe contre la caserne des Marines à Beyrouth, au Liban, en 1983, devant un tribunal fédéral le 7 septembre 2007, à Washington, DC

Un porte-parole du Pentagone a renvoyé les questions de Fox News Digital au Département d’État. Ni le Département d’État ni le Conseil de sécurité nationale n’ont répondu à ces questions.

Potkin Azarmehr, un expert anglo-iranien de l’Iran, a déclaré à Fox News Digital : « Il semble que peu importe le nombre de fois où les dirigeants occidentaux voient les conséquences de leur politique d’apaisement avec les terroristes, ils sont toujours résignés à poursuivre le même chemin voué à l’échec qu’ils ont suivi au cours des dernières années. quatre décennies. »

De nombreuses questions de la presse de Fox News Digital ont été envoyées au ministère iranien des Affaires étrangères et à sa mission à l’ONU pour commentaires.

Source originale de l’article : Un responsable iranien admet le rôle du pays dans l’attentat terroriste qui a tué 241 militaires américains (rapport)