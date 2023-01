Un responsable iranien abattu à l’occasion de l’anniversaire de Soleimani – médias locaux – RT World News

Qasim Fathullahi, un commandant local du Basij des gardes Mohammad Rasulullah du Grand Téhéran, a été abattu de quatre balles devant son domicile mardi, selon les médias iraniens. Il a ensuite succombé à ses blessures. La fusillade de Fathullahi, qui a été décrite comme une attaque terroriste, intervient le troisième anniversaire de l’assassinat par drone américain du général iranien Qassem Soleimani.

Fathullahi était un commandant de la base de sécurité du quartier de Mokhtari, dans le sud de Téhéran, selon l’agence de presse Tasnim. Son unité est une ancienne formation militaire du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) qui a fusionné avec la milice Basij en 2008 et a été chargée de la sécurité dans la capitale iranienne.

Aucun groupe n’a encore pris la responsabilité de la fusillade. L’attaque contre Fathullahi s’est produite dans la soirée, après une journée de commémorations à travers l’Iran pour le commandant de la Force Al-Qods du CGRI, Soleimani, tué en Irak en 2020.















Soleimani rendait visite au commandant de la milice irakienne Abu Mahdi al-Muhandis lorsque leur véhicule a été pris pour cible par un drone de frappe américain à l’extérieur de l’aéroport international de Bagdad. Donald Trump, le président américain de l’époque, a assumé la responsabilité de l’assassinat. Téhéran a riposté en tirant des dizaines de missiles sur des bases hébergeant du personnel militaire américain en Irak.

De grandes foules se sont rassemblées mardi pour commémorer Soleimani, à la fois à Téhéran et dans sa ville natale de Kerman.

“Nous n’oublions pas et n’oublierons pas le sang du martyr Soleimani”, Le président Ebrahim Raisi a déclaré mardi au public à Téhéran. “Les Américains doivent savoir que la vengeance du sang du martyr Soleimani est certaine, et les meurtriers et les auteurs n’auront pas le sommeil facile.”

Raisi a également félicité Soleimani en tant que “champion de la lutte contre le terrorisme et l’arrogance mondiale” qui “a entraîné l’hégémonie américaine dans la région vers la défaite”.