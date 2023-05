Un responsable indien vide le réservoir pour trouver le téléphone après l’avoir laissé tomber en prenant un selfie | Nouvelles du monde

Un responsable du gouvernement indien a été suspendu après avoir ordonné la vidange d’un réservoir afin qu’il puisse retrouver son téléphone.

L’inspecteur alimentaire Rajesh Vishwas a laissé tomber son smartphone Samsung dans le barrage de Kherkatta alors qu’il prenait un selfie, a rapporté le journal The Times of India.

Pendant trois jours, plus de deux millions de litres d’eau ont été pompés du réservoir pour qu’il puisse la récupérer.

Le téléphone gorgé d’eau a été récupéré, mais ne s’est pas allumé.

M. Vishwas a d’abord demandé aux plongeurs de rechercher le téléphone, affirmant qu’il contenait des données gouvernementales sensibles.

Ne le trouvant pas, il demande que le réservoir soit vidé à l’aide de pompes diesel.

L’eau vidée du barrage serait suffisante pour irriguer au moins 1 500 acres de terre, ont rapporté les médias locaux.

M. Vishwas a déclaré aux journalistes que l’eau était inutilisable pour l’irrigation et qu’il avait reçu l’autorisation d’un haut fonctionnaire de vider le réservoir.

Les autorités ont suspendu M. Vishwas après avoir été largement critiqué pour avoir gaspillé les ressources en eau.

L’Inde est l’un des pays les plus soumis au stress hydrique au monde et les températures extrêmes ont entraîné une grave pénurie d’eau, entraînant des pertes de récoltes, des incendies de forêt et des coupures d’électricité.