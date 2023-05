Un responsable indien suspendu après avoir vidé le réservoir pour récupérer le téléphone qu’il a laissé tomber en prenant un selfie

NEW DELHI (AP) – Un fonctionnaire du gouvernement indien a été suspendu de ses fonctions après avoir ordonné la vidange d’un réservoir d’eau afin qu’il puisse récupérer son smartphone, qu’il avait laissé tomber en prenant un selfie.

L’inspecteur alimentaire Rajesh Vishwas a laissé tomber son smartphone Samsung dans le barrage de Kherkatta dans l’État indien central du Chhattisgarh la semaine dernière, a rapporté le journal The Times of India.

Vishwas a d’abord demandé aux plongeurs locaux de sauter dans le réservoir pour trouver l’appareil, affirmant qu’il contenait des données gouvernementales sensibles. Mais après l’échec des premiers efforts pour récupérer son smartphone, il a demandé que le réservoir soit vidé à l’aide de pompes diesel.

Au cours des trois jours suivants, plus de 2 millions de litres d’eau ont été pompés du réservoir, ce qui est suffisant pour irriguer au moins 1 500 acres de terre pendant l’été brûlant de l’Inde, ont rapporté les médias locaux.

Dans des vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux, Vishwas est vu assis sous un parapluie rouge alors que des pompes diesel fonctionnent pour drainer l’eau du réservoir.

Vishwas a déclaré aux médias locaux que l’eau du réservoir était inutilisable pour l’irrigation et qu’il avait reçu l’autorisation d’un haut fonctionnaire de la vider.

Le smartphone a finalement été récupéré mais n’a même pas démarré car il était gorgé d’eau.

Les autorités ont ensuite suspendu Vishwas après avoir été largement critiqué pour avoir gaspillé les ressources en eau.

L’Inde est l’un des pays les plus soumis au stress hydrique et les températures extrêmes ont entraîné une grave pénurie d’eau, entraînant des pertes de récoltes, des incendies de forêt et des coupures d’électricité.

The Associated Press