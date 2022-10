Un responsable indien rejette le rapport sur l’accord commercial avec le Royaume-Uni sur le « bord de l’effondrement » suite aux commentaires de Suella Braverman

Un accord commercial ambitieux entre l’Inde et le Royaume-Uni, décrit comme le « plus grand de tous » après le Brexit, est sur le « bord de l’effondrement » en raison du commentaire de la ministre britannique de l’Intérieur Suella Braverman sur les migrants indiens, selon un rapport publié mercredi.

Le rapport en Les temps a affirmé que les commentaires de Mme Braverman sur les migrants indiens qui restaient trop longtemps au Royaume-Uni avaient suscité des réactions furieuses de la part de certains ministres indiens, car ils étaient considérés comme “irrespectueux” envers New Delhi.

Des responsables du gouvernement indien auraient été “choqués et déçus” par les remarques de Mme Braverman qui ont soulevé des “inquiétudes” et des “réserves” au sujet de l’accord, selon le rapport.

Dans un message adressé au gouvernement britannique, le Fois Une source a exhorté le Premier ministre britannique Liz Truss à se “dissocier” publiquement des commentaires de Mme Braverman si elle voulait relancer l’accord.

Cependant, une source gouvernementale au ministère indien du Commerce et de l’Industrie a rejeté le rapport, affirmant qu’aucun membre du gouvernement ou membre de l’équipe de l’Accord de libre-échange (ALE) n’a parlé au journal car “les négociations sont un sujet délicat”.

La source a dit L’indépendant que les négociations sur l’ALE se poursuivent et se concluront le plus tôt possible. “Les temps le rapport est improvisé. Tout le monde ici s’amuse [by the report]”, a déclaré la source.

“Il n’y a pas de problèmes avec une immigration plus élevée, mais des discussions sont en cours pour des visas de trois ans pour les personnes transférées au sein d’une entreprise dans le secteur des services, ce que l’on appelle des problèmes de mobilité”, a déclaré la source.

Mme Braverman, qui est elle-même l’enfant de migrants d’origine indienne, a déclaré au magazine britannique Spectateur la semaine dernière que l’accord commercial actuel n’est pas ce pour quoi les gens ont voté avec le Brexit, ce qui soulève des inquiétudes quant à l’augmentation des visas de travail et d’études pour les Indiens.

Liz Truss est arrivée en Inde en 2022 en tant que ministre britannique des Affaires étrangères pour signer l’accord commercial (PA)

“J’ai des inquiétudes quant à l’ouverture d’une politique de migration des frontières avec l’Inde, car je ne pense pas que ce soit ce pour quoi les gens ont voté avec le Brexit”, a déclaré Mme Braverman.

“J’ai quelques réserves. Regardez la migration dans ce pays – le plus grand groupe de personnes qui dépassent la durée de séjour sont des migrants indiens. Nous avons même conclu un accord avec le gouvernement indien l’année dernière pour encourager et faciliter une meilleure coopération à cet égard. Cela n’a pas nécessairement très bien fonctionné », a ajouté Mme Braverman.

Ses commentaires sont intervenus alors que les responsables commerciaux de l’Inde et du Royaume-Uni se précipitent pour terminer les travaux sur l’ALE de 24 milliards de livres sterling avant la date limite des vacances du festival hindou Diwali fixée par Mme Truss et Boris Johnson.

L’ALE a été présenté comme une possible « balle dans le bras » pour Mme Truss au milieu d’une crise économique dans le pays. C’était son projet phare alors qu’elle menait les premières séries de négociations commerciales en 2021 en tant que secrétaire au commerce international du cabinet Johnson.

Le 4 octobre, après ses commentaires sur FTA, Mme Braverman a été critiquée en Inde pour avoir vanté les vertus de la domination britannique dans ses colonies telles que l’Inde et le Kenya.

“Je suis fière de l’Empire britannique, je ne vais pas m’excuser pour notre histoire passée”, a déclaré Mme Braverman en réponse à une question de Christopher Hope du Telegraph.

L’Empire britannique a apporté “l’infrastructure, le système judiciaire, la fonction publique et l’armée à des pays comme le Kenya et l’île Maurice”, a-t-elle déclaré en évoquant un sujet controversé.

Les économistes ont déclaré que le Royaume-Uni avait plus besoin de l’accord commercial que l’Inde, car il s’agit d’un énorme marché pour les produits et services britanniques après le Brexit. Ils disent que de tels commentaires vont certainement saboter l’accord et nuire à l’économie britannique.

“De tels commentaires ajoutent à un sentiment de méfiance qui sape les négociations commerciales”, a déclaré Pranjal Sharma, analyste économique et auteur. L’indépendant.

L’Inde est la plus grande démocratie de marché ouvert au monde, a-t-il ajouté. “Dans les sombres perspectives de l’économie mondiale du FMI, l’Inde devrait connaître la croissance la plus élevée à 6,1% pour 2023, tandis que le Royaume-Uni devrait croître à seulement 0,3%”, a-t-il ajouté.

“Ce chiffre lui-même indique que le Royaume-Uni a désespérément besoin d’un marché en croissance pour vendre ses produits à des prix compétitifs.”

« Mme Suella Braverman glorifiant le colonialisme donne une mauvaise image du Royaume-Uni. Des pays comme le Kenya et l’Inde se souviennent des atrocités du Raj britannique et trouvent odieux qu’un haut ministre du Royaume-Uni justifie les cruautés », a-t-il ajouté.

Sushandhu Kumar, économiste au Centre pour la politique économique et les finances publiques (CEPPF), a déclaré que l’accord est en veilleuse car le Royaume-Uni trouve qu’il est moins avantageux.

“Le déficit commercial de marchandises du Royaume-Uni avec l’Inde s’est récemment creusé en faveur de l’Inde, ce qui ajoute à la crainte supplémentaire que le libre-échange ne soit pas aussi bénéfique pour les secteurs des services du point de vue du Royaume-Uni”, a-t-il déclaré.

Le secrétaire au Commerce international, Kemi Badenoch, a fait part de ses inquiétudes concernant l’accord ouvrant le secteur des services du Royaume-Uni à davantage d’immigration indienne.

« Je ne suis pas pressé de signer des accords commerciaux. Je veux de bonnes affaires avec ces pays. Nous devons nous assurer que chaque accord est bon pour le Royaume-Uni », a-t-elle déclaré.

L’indépendant a contacté le ministère britannique du commerce international pour commentaires.