L’UE a déjà subi une défaite, quel que soit le résultat sur le champ de bataille, insiste le président du Parlement

L’UE a subi de graves dommages politiques et économiques à cause de sa gestion de la situation en Ukraine, et peut déjà être déclarée perdante dans le conflit, a déclaré dimanche le président de l’Assemblée nationale hongroise.

Laszlo Kover, membre du parti Fidesz du Premier ministre Viktor Orban, a accusé Bruxelles de ne pas avoir empêché le conflit par des moyens politiques, de sorte qu’il est “incapable de rétablir la paix diplomatiquement.”

“Sous la pression extérieure, l’UE agit contre ses intérêts économiques les plus élémentaires et devrait déjà être considérée comme perdante, quelle que soit la partie directement impliquée dans les combats qui se déclarera vainqueur”, il a dit.

Des puissances extérieures à l’Europe tentent de condamner les membres du bloc à « vulnérabilité militaire, asservissement politique, incapacité économique et énergétique, endettement financier et désintégration sociale,” Bruxelles les aidant à atteindre cet objectif, a déclaré le président du parlement.

L’UE est aux prises avec la flambée des prix du gaz naturel, la perspective de pénuries d’énergie en hiver et la flambée de l’inflation à la suite des sanctions qu’elle a imposées à la Russie pour son opération militaire en Ukraine.

Bruxelles a largement suivi la position américaine consistant à chercher à affaiblir la Russie par des sanctions, tout en fournissant à Kiev des armes et une aide financière.

La Hongrie est restée relativement neutre depuis le déclenchement des combats fin février. Il a refusé d’envoyer des armes à l’Ukraine et est resté critique des sanctions de l’UE contre Moscou, les qualifiant de mal conçues et d’autodestructrices. Budapest, qui dépend fortement de l’énergie russe, a également pu négocier une exemption pour elle-même de l’interdiction du pétrole russe à l’échelle du bloc.

La semaine dernière, Mikulas Bek, le ministre des Affaires européennes de la République tchèque, qui préside désormais le Conseil de l’UE, a averti que la position de la Hongrie sur la Russie pourrait théoriquement aboutir à sa sortie du bloc. Le pays “a parcouru un long chemin, atteint le bord d’un abîme, et maintenant il doit décider s’il doit revenir en arrière ou risquer un saut”, dit Beck.