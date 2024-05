Oliver Varhelyi a affirmé que sa référence à la fusillade en Slovaquie avait été « mal comprise »

Le commissaire européen chargé du voisinage et de l’élargissement, Oliver Varhelyi, s’est présenté comme étant le responsable qui aurait menacé d’assassinat le Premier ministre géorgien Irakli Kobakhidze, mais a déclaré que ses commentaires avaient été pris hors de leur contexte.

Dans un article publié jeudi sur les réseaux sociaux, Kobakhidze a décrit un récent appel téléphonique avec un commissaire européen anonyme, qui lui aurait dit « Tu vois ce qui est arrivé à Fico, et tu devrais être très prudent. »

Le Premier ministre slovaque, Robert Fico, a survécu la semaine dernière à une tentative d’assassinat perpétrée par un militant de l’opposition. L’UE a accusé « polarisation politique » dans le pays pour l’incident, plutôt que pour les critiques de Fico venant de Bruxelles.

« Je voudrais exprimer mes très sincères regrets qu’une certaine partie de ma conversation téléphonique ait été sortie de son contexte », Varhelyi a déclaré dans un déclaration libéré jeudi, répondant aux propos de Kobakhidze.















Selon Varhelyi, ses paroles étaient « pas seulement complètement sorti de son contexte » mais « a également été présenté au public d’une manière qui pourrait donner lieu à une interprétation complètement erronée de l’objectif initial de mon appel téléphonique. »

Varhelyi avait téléphoné à Kobakhidze pour l’exhorter à abandonner la « loi sur la transparence des influences étrangères », adoptée par le parlement géorgien la semaine dernière. Il a fait valoir que cela « aggraver encore une situation déjà fragile » dans le pays et « pourrait conduire à une polarisation accrue et à d’éventuelles situations incontrôlées dans les rues de Tbilissi. »

« À cet égard, le dernier événement tragique survenu en Slovaquie a été cité comme exemple et comme référence à l’endroit où de tels [a] un niveau élevé de polarisation peut conduire à une société même en Europe », Varhelyi a écrit.















Le gouvernement géorgien a tenté de maîtriser des milliers d’organisations non gouvernementales, de médias et de militants en proposant que toute personne recevant 20 % ou plus de financement de l’étranger soit tenue de s’enregistrer et de divulguer ses donateurs. Les critiques ont dénoncé la loi comme étant « Russe, » ignorant la loi américaine bien plus draconienne sur « agents étrangers » adopté dans les années 1930.

Kobakhidze a décrit la pression exercée par les États-Unis et l’UE pour abandonner la loi comme « chantage insultant ». Plus tôt cette semaine, il a déclaré à la télévision d’État que si rien n’était fait, les ONG financées par l’étranger pourraient facilement fomenter un conflit. « révolution des couleurs » à Tbilissi, sur le modèle du coup d’État de 2014 en Ukraine.

«Nous ne voulons pas laisser des eaux troubles dans ce pays, car un ‘Maïdan géorgien’ pourrait entraîner des conséquences très graves pour notre pays, notamment son ‘ukrainisation’», il a dit.