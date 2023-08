Un responsable espagnol demande à Luis Rubiales de démissionner pour un baiser

La deuxième vice-première ministre espagnole par intérim, Yolanda Diaz, a appelé à la démission de Luis Rubiales après avoir embrassé Jenni Hermoso lors de la Coupe du monde féminine. Rubiales, actuellement président de la fédération espagnole de football (RFEF), a fait la une des journaux après avoir embrassé Hermoso sur les lèvres lors des célébrations du titre espagnol. L’Espagne a battu l’Angleterre 1-0 lors de la finale de la Coupe du monde féminine 2023 pour remporter son tout premier trophée du tournoi.

Après avoir reçu un contrecoup immédiat, Rubiales s’est depuis excusé pour cette décision inappropriée.

« J’ai fait une erreur, c’est sûr », a déclaré Rubiales. « Je dois l’accepter. Dans un moment d’une telle émotion, sans aucune mauvaise intention ni mauvaise foi, ce qui s’est passé, s’est passé, de façon très spontanée. [There was] aucune mauvaise foi de part et d’autre.

Diaz dit qu’Hermoso a été « harcelé et agressé » par Luis Rubiales

Néanmoins, le responsable du gouvernement espagnol affirme que les excuses ne suffisent pas. « Notre condamnation la plus retentissante pour ce que nous avons vu », a proclamé Diaz à propos du désormais tristement célèbre baiser. « Rien de plus et rien de moins, une femme a été harcelée et agressée.

« [Rubiales’] les excuses sont inutiles. Ce que nous demandons, c’est que la loi du sport soit appliquée et que les protocoles des fédérations sportives soient activés. Cette personne devrait démissionner.

Après le match historique, Hermoso a déclaré qu’elle « n’aimait pas » le baiser sur Instagram Live. La star espagnole de 33 ans a ensuite minimisé le moment lors d’une interview lundi. « C’était un geste mutuel et totalement spontané à cause de l’immense joie de gagner une Coupe du monde », a déclaré Hermoso au média Agencia EFE. “Le ‘presi’ et moi avons une excellente relation. C’était un geste naturel d’affection et de gratitude.

Plusieurs joueurs avaient déjà eu des problèmes avec l’entraîneur-chef

Néanmoins, beaucoup ont le sentiment que la décision de Rubiales enlève le triomphe de l’Espagne en Coupe du monde féminine. Le moment aggrave également les problèmes au sein de l’organisation. Quinze joueurs au total ont fait part de leurs inquiétudes concernant le traitement de l’équipe par l’entraîneur-chef Jorge Vilda l’année dernière. Rubiales s’est finalement rangé du côté de Vilda et l’entraîneur est resté avec l’équipe. Ensuite, la RFEF n’a sélectionné que trois des 15 joueuses susmentionnées pour l’alignement de la Coupe du monde féminine.

PHOTO: IMAGO / Photo de presse sportive