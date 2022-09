Un responsable emprisonné à Las Vegas pour le meurtre d’un journaliste devant le tribunal

LAS VEGAS (AP) – Un élu local doit faire face mardi à un juge pour meurtre dans la mort par arme blanche d’un journaliste d’investigation de Las Vegas qui a écrit des articles critiques à son égard et sur sa conduite managériale.

Robert Richard Telles, l’administrateur public du comté de Clark, est resté emprisonné sans caution depuis son arrestation le 7 septembre lors de l’assassinat le 2 septembre du rédacteur vétéran du Las Vegas Review-Journal Jeff German.

Une plainte pénale accuse Telles d’avoir “guetté” German, 69 ans, qui, selon les procureurs, a été poignardé sept fois. German vivait seul et son corps a été retrouvé le lendemain. Le coroner du comté de Clark a jugé que sa mort était un homicide.

Telles, 45 ans, a été arrêté après que la police a demandé de l’aide pendant le week-end de la fête du Travail pour identifier une personne vue portant une chemise de travail orange et un chapeau de paille à larges bords portant un sac à bandoulière et marchant vers la maison de German le matin du 2 septembre. Police a également publié des images d’un SUV distinctif vu près de la maison de German, conduit par une personne portant une chemise orange.

Un photographe du Review-Journal a pris des photos le 6 septembre de Telles lavant le même type de véhicule dans son allée.

La police a déclaré que Telles avait éteint son téléphone portable et attendu dans un véhicule devant la maison de German jusqu’à l’attaque. Il a été caractérisé comme une réponse planifiée aux articles que German a écrits sur “l’agitation et les dissensions internes” dans le bureau du comté qui gère les actifs des personnes décédées sans testament ni contacts familiaux.

Telles a perdu sa première candidature à la réélection en juin après que des articles de mai aient diffusé des allégations d’intimidation administrative, de favoritisme et de relation de Telles avec un membre du personnel subalterne. Les législateurs du comté ont nommé un consultant pour traiter les plaintes concernant le leadership dans son bureau.

German était largement respecté pour sa ténacité, et ses collègues ont déclaré qu’il travaillait sur des rapports de suivi sur Telles et le bureau de l’administrateur public lorsqu’il est décédé.

“Les articles publiés … ont ruiné la carrière politique (de Telles), probablement son mariage, et c’est lui qui s’en est pris à la cause”, a déclaré le procureur adjoint en chef du comté de Clark, Richard Scow, à un juge le 8 septembre.

Ce juge, la juge de paix de Las Vegas, Elana Lee Graham, a qualifié le rapport de police détaillant l’attaque de “glaçant” et a déclaré qu’il décrivait l’Allemand “se battant pour sa vie”. Elle a parlé de blessures de défense apparentes sur les bras de German et a déclaré que de l’ADN supposé provenir de Telles avait été trouvé sous les ongles de German.

La police a déclaré qu’un mandat de perquisition avait révélé des objets au domicile de Telles, notamment des chaussures tachées de sang et un chapeau de paille coupé en morceaux. Les autorités ont déclaré qu’elles n’avaient pas trouvé immédiatement l’arme utilisée pour tuer l’Allemand.

Le shérif du comté de Clark, Joe Lombardo, un républicain candidat au poste de gouverneur en novembre, a déclaré que les enquêteurs avaient également obtenu une vidéo de sécurité qui pourrait montrer l’attaque.

La Nevada Press Association a annoncé que l’allemand serait intronisé ce samedi au Nevada Newspaper Hall of Fame.

German a rejoint le Review-Journal en 2010 après plus de deux décennies chez le rival Las Vegas Sun, où il était chroniqueur et journaliste couvrant les tribunaux, la politique, le travail, le gouvernement et le crime organisé.

Telles a grandi à El Paso, au Texas, et a vécu dans le Colorado avant de déménager à Las Vegas. Il a travaillé comme technicien en chauffage et en climatisation et a obtenu son diplôme en 2014 de la faculté de droit de l’Université du Nevada à Las Vegas. Il a pratiqué le droit des successions et des successions avant d’être élu administrateur public en 2018, en remplacement d’un prédécesseur de trois mandats.

Le Review-Journal a rapporté qu’à El Paso, feu le grand-père de Telles, Richard Telles, a été greffier municipal, administrateur du conseil scolaire et commissaire du comté. Un grand-oncle, Raymond L. Telles Jr., a été le premier maire américano-mexicain de la ville et a été nommé par le président John F. Kennedy comme ambassadeur au Costa Rica et par le président Lyndon B. Johnson comme président de la Commission frontalière américano-mexicaine. .

Le père de Telles, Raymond R. Telles, a été élu pour deux mandats au conseil municipal d’El Paso, mais a perdu une candidature à la mairie. Plus tard, il a renoncé à sa licence de droit et a évité la prison après avoir plaidé coupable dans une affaire de complot fédéral et de fraude par fil.

Les dossiers du tribunal et de la police montrent que Robert Telles a été arrêté à Las Vegas en février 2020 après que sa femme a appelé le 911. Il a été accusé de l’avoir attrapée dans une “position de câlin d’ours” et d’avoir résisté aux efforts de deux policiers pour le menotter. Lors de son arrestation, Telles a été enregistré sur des caméras portées par la police, reconnaissant qu’il avait bu de l’alcool et s’identifiant à plusieurs reprises comme un agent public.

L’affaire a été classée et close en mars 2021 après que Telles ait payé une amende de 418 $, assisté à des conseils et évité les ennuis.

Son mandat expire le 31 décembre, mais les responsables du comté de Clark ont ​​déclaré qu’il était suspendu et banni des bureaux ou des biens du comté en attendant un examen de sa position d’élu.

Ken Ritter, l’Associated Press