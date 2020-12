Un responsable géorgien qui a rejeté les allégations de fraude électorale de Donald Trump a affirmé que son adresse personnelle avait été utilisée pour voter illégalement, mais insiste sur le fait que l’incident n’est pas la preuve d’irrégularités à grande échelle.

Gabriel Sterling, responsable de la mise en œuvre du système de vote pour le secrétaire d’État de Géorgie, a révélé qu’une femme avait indiqué son adresse comme la sienne lors du vote à l’élection présidentielle de 2020, et qu’elle avait également demandé un vote par correspondance, en utilisant la même adresse incorrecte, pour le prochain concours de deuxième tour du Sénat de l’État.

Sterling a découvert le problème après avoir reçu un dépliant d’une organisation nationale de droits de vote, Fair Fight. L’avis a rappelé à un électeur nommé Meron Fissha de récupérer son bulletin de vote par correspondance et l’a exhortée à le retourner. « Rapidement pour vous assurer que votre vote est compté. »

Fissha avait vendu sa maison à Sterling en 2018 et avait quitté l’État, selon le responsable géorgien. Il a déclaré qu’après avoir enquêté sur la question, il avait découvert que Fissha avait demandé que le bulletin de vote lui soit envoyé par la poste dans le Maryland et qu’elle avait également voté par correspondance lors des élections générales du 3 novembre.

Contactée par une filiale de FOX à Atlanta, Fissha a admis qu’elle avait voté en Géorgie, mais a affirmé qu’elle vit et travaille toujours dans l’État. Elle a dit qu’elle était temporairement au Maryland pour aider son frère avec un problème médical et qu’elle avait simplement oublié de mettre à jour son inscription électorale. Son frère a corroboré l’histoire, a déclaré FOX 5. On ne sait pas pour qui elle a voté et son affiliation à un parti est également inconnue, car ces informations ne sont pas incluses dans l’inscription des électeurs dans l’État de Peach.

Le conseil des élections du comté de Fulton a voté mardi 4-1 pour poursuivre le défi de Sterling, mais la décision en sa faveur a toujours irrité le responsable des élections, qui m’a dit c’était « ridicule » qu’un membre du conseil pensait que sa plainte « N’a pas rencontré de cause probable. »

Certaines personnes sur les réseaux sociaux ont fait valoir que Sterling réagissait de manière excessive à une erreur administrative bénigne, mais il a répliqué en disant que de tels incidents ne doivent pas être pris à la légère.

Notant que Fissha avait «Sur deux ans» pour mettre à jour son adresse, Sterling a tweeté: «Elle a voté illégalement dans les courses ici … elle a signé un serment en disant qu’elle vivait chez moi. J’ai suivi le processus mis à ma disposition par la loi … J’ai contesté sa capacité à voter en justice.

C’est plus de 2 ans. sur 2 cycles électoraux complets. Elle a voté illégalement dans les courses ici … elle a signé un serment en disant qu’elle vivait chez moi. J’ai suivi le processus qui m’est offert en vertu de la loi … J’ai contesté sa capacité à voter légalement. – Gabriel Sterling (@GabrielSterling) 22 décembre 2020

Dans un autre message, il m’a dit que Fissha « potentiellement » violé « plusieurs lois » en déposant et en demandant des bulletins de vote en utilisant une adresse inexacte.

S’enregistrer pour voter en Géorgie sans être un résident sans intention de venir dans l’État est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à dix ans de prison et d’une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 dollars.

Sterling a critiqué ouvertement les allégations d’irrégularités de vote radicales alléguées par le président Donald Trump et ses alliés. Il a décrit la rhétorique comme dangereuse et a accusé Trump d’incitation à la violence.

«Quelqu’un va se blesser. Quelqu’un va se faire tirer dessus. Quelqu’un va se faire tuer, et ce n’est pas bien, » a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse le 1er décembre à Atlanta. Sterling s’est plaint aux médias qu’il était occupé à jouer « Le jeu le plus ennuyeux que vous puissiez imaginer » dans une tentative de démystifier les preuves présumées de fraude dans son État.

Dans ses remarques les plus récentes, le responsable des élections géorgiennes a noté « ironie » de la situation, mais a souligné que l’affaire ne pouvait être comparée à ce que Trump et ses substituts ont allégué.

Dans un message Twitter, Sterling corrigée ses détracteurs en expliquant qu’il n’a jamais nié l’existence d’incidents isolés de fraude électorale.

«Nous avons dit que le vote illégal se produit dans toutes les élections et que des mesures doivent être prises pour y mettre un terme. Les allégations de Powell, Giuliani, etc. de fraude à grande échelle sont fausses / non étayées. Newsmax et al contraints de se rétracter, » a-t-il écrit, faisant référence aux avocats alliés de Trump qui ont poursuivi, sans succès, des allégations de fraude électorale devant les tribunaux.

Cependant, des inquiétudes concernant des données d’enregistrement erronées ont incité la Géorgie à envoyer des lettres à environ 8 000 personnes qui avaient demandé des bulletins de vote pour le second tour du Sénat en janvier, même si elles avaient indiqué qu’elles avaient quitté l’État.

La Géorgie est l’un des nombreux États renversés par le démocrate Joe Biden après que Trump ait initialement pris une avance précoce. Biden a remporté l’État traditionnellement rouge par moins de 15 000 voix. Les législateurs de l’État doivent tenir une audition sur les allégations de fraude électorale et d’irrégularités plus tard ce mercredi.

