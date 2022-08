Un responsable du Trésor américain se rendra en Inde au milieu des tensions en Ukraine

WASHINGTON (AP) – Un haut responsable du département du Trésor doit effectuer la semaine prochaine son premier voyage officiel en Inde depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine.

Au milieu des tensions sur la position neutre de l’Inde sur l’invasion qui a commencé fin février, les États-Unis souhaitent que les réunions se concentrent sur la manière d’approfondir les liens avec la nation sud-asiatique.

Le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, se rendra à Mumbai et à New Delhi pour des réunions qui incluent le bureau du Premier ministre Narendra Modi, le ministère des Finances, la Reserve Bank of India et le ministère du Pétrole et du Gaz naturel.

Et alors que l’Inde est sur le point de diriger le forum intergouvernemental du Groupe des Vingt en 2023, le Trésor a déclaré qu’Adeyemo “discutera des principales priorités communes telles que le renforcement de la sécurité énergétique, la lutte contre l’insécurité alimentaire dans le monde et la lutte contre les flux financiers illicites”.

L’Inde n’a pas boudé la Russie malgré son appartenance à l’alliance régionale Quad avec les États-Unis, l’Australie et le Japon. Au lieu de cela, elle a maintenu ses liens commerciaux avec la Russie, dépendant du Kremlin pour l’énergie et d’autres exportations.

La nation a augmenté ses achats de pétrole russe, achetant jusqu’à présent environ 60 millions de barils en 2022, contre seulement 12 millions de barils en 2021, selon la société de données sur les matières premières Kpler.

Les États-Unis et l’Europe, cependant, s’éloignent de l’énergie russe – les responsables du Trésor faisant la promotion d’un plafonnement des prix du pétrole russe.

Un communiqué du Trésor indique qu’Adeyemo rencontrera des dirigeants des secteurs des services financiers et de l’énergie à Mumbai et parlera du renforcement des liens économiques entre les États-Unis et l’Inde.

Il soulignera également «les liens économiques, sécuritaires et culturels profonds de nos deux pays» et discutera des moyens de construire «des chaînes d’approvisionnement plus résilientes» grâce au cadre économique indo-pacifique que l’Inde a rejoint en tant que membre fondateur en mai.

L’Inde est le deuxième pays le plus peuplé du monde et la plus grande démocratie basée sur une population de 1,4 milliard d’habitants.

Dimanche, le président Joe Biden a publié une déclaration célébrant le 75e anniversaire de l’indépendance de l’Inde, qualifiant les États-Unis et l’Inde de “partenaires indispensables”.

Fatima Hussein, Associated Press