Un responsable du Trésor américain se rend en Ukraine pour discuter des sanctions contre la Russie et de la saisie des avoirs russes

WASHINGTON (AP) — Un haut responsable du Trésor américain est à Kiev cette semaine pour discuter avec des responsables gouvernementaux du soutien financier américain à l’Ukraine, des efforts visant à renforcer les sanctions contre la Russie et des projets d’utilisation des actifs souverains russes immobilisés au profit de l’Ukraine alors qu’elle se défend. Forces russes.

Le voyage du secrétaire adjoint Wally Adeyemo intervient alors que la Russie gagne du terrain sur le champ de bataille après une crise particulièrement long retard dans l’aide militaire américaine a laissé l’Ukraine à la merci de l’armée russe, plus nombreuse, et alors que les perspectives des finances de l’État ukrainien sont plus précaires.

Adeyemo devrait rencontrer des responsables du ministère des Finances et du bureau du président ukrainiens. Il prévoit également de s’arrêter à la Kyiv School of Economics pour s’entretenir avec des professeurs et des groupes de la société civile travaillant sur la politique de sanctions et sur les moyens de rendre les sanctions contre la Russie plus efficaces.

Le président Joe Biden législation signée en avril, qui permet à l’administration de saisir les quelque 5 milliards de dollars d’actifs de l’État russe situés aux États-Unis. Cependant, la majorité des 260 milliards de dollars d’actifs russes gelés se trouvent en Europe, et les responsables américains espèrent un consensus de la part de leurs alliés européens sur la manière dont pour dépenser cet argent.

La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen rencontré à Stresa, Italieavec ses homologues du Groupe des Sept la semaine dernière pour discuter de la manière de retirer de l’argent des avoirs russes gelés pour soutenir l’effort de guerre de Kiev.

Dit-elle prêter à l’Ukraine 50 milliards de dollars sur ses actifs « a été mentionné comme un chiffre possible qui pourrait être atteint », mais que l’approche spécifique était encore en discussion.

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, les États-Unis ont sanctionné plus de 4 000 personnes et entreprises, dont 80 % du secteur bancaire russe en termes d’actifs.