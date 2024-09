Un responsable du Texas inculpé et accusé d’avoir publié de fausses publications sur les réseaux sociaux pendant les élections

HOUSTON– Le plus haut élu d’un comté de la banlieue de Houston a été inculpé jeudi pour des allégations selon lesquelles il aurait créé des publications fausses et racistes sur les réseaux sociaux alors qu’il se présentait à la réélection en 2022.

Un grand jury a inculpé le juge KP George du comté de Fort Bend pour délit de fausse déclaration sur l’identité d’un candidat.

L’acte d’accusation allègue que le 26 septembre 2022, il s’est fait passer pour un utilisateur de Facebook nommé « Antonio Scalywag » dans une communication de campagne publiée sur la page Facebook de George « dans l’intention de blesser un candidat ou d’influencer le résultat d’une élection ».

L’acte d’accusation ne précise pas quelle élection aurait été influencée ni quel candidat aurait été blessé. Mais à l’époque, George, un démocrate, se présentait pour être réélu juge du comté contre Trever Nehls, frère jumeau du membre du Congrès texan Troy Nehls. Un juge de comté est le directeur général d’un comté du Texas.

George a été inculpé après que les autorités l’ont accusé dans un mandat de perquisition du 17 septembre d’avoir travaillé avec son ancien chef de cabinet, Taral Patal, pour utiliser le pseudonyme « Antonio Scalywag » pour publier des messages racistes sur les réseaux sociaux ciblant George afin de recueillir de la sympathie pour le comté. juge. Après l’émission du mandat de perquisition, les téléphones portables et l’ordinateur de George ont été saisis.

George, né en Inde et devenu plus tard citoyen américain, est la première personne de couleur à occuper le poste de juge du comté de Fort Bend, un comté diversifié situé au sud-ouest de Houston. C’est l’un des comtés des États-Unis dont la croissance est la plus rapide ces dernières années. Il a été élu pour la première fois juge de comté en 2018.

Patal, qui se présente au poste de commissaire de comté lors des élections du 5 novembre, a été inculpé plus tôt ce mois-ci de quatre chefs d’accusation d’usurpation d’identité en ligne et de quatre chefs d’accusation d’interprétation erronée de son identité. Les autorités affirment que Patal a également utilisé le pseudonyme « Antonio Scalywag » pour publier des messages racistes afin de l’aider dans sa propre course au poste de commissaire du comté.

Un porte-parole de George a déclaré jeudi dans un courrier électronique que le juge du comté ne commenterait pas immédiatement l’acte d’accusation. Le bureau du procureur du comté de Fort Bend, qui a mené l’enquête, a refusé de commenter. Frank Yeverino, avocat de Patel, n’a pas immédiatement répondu à un appel sollicitant des commentaires.

Dans une déclaration la semaine dernière, George a déclaré qu’il pensait être un témoin et non une cible de l’enquête.

« Je n’ai été accusé d’aucun crime et je ne m’attends pas à l’être », avait déclaré George dans un communiqué de la semaine dernière.

Au moins un commissaire du comté de Fort Bend, Vincent Morales, a appelé George à démissionner suite à son inculpation.