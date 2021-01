Les utilisateurs de Twitter ont exhorté le FBI à rendre visite à un membre éminent du Parti républicain du Texas, après avoir laissé entendre que le sénateur Mitt Romney devrait être exécuté pour s’être opposé à un plan visant à bloquer la certification des résultats des élections de 2020.

Terry Harper, président de district du Comité exécutif républicain de l’État, le conseil d’administration du GOP au Texas, s’en est pris au législateur de l’Utah et ancien candidat à la présidentielle après avoir fait valoir que le républicain « stratagème » pour contester le processus de certification le 6 janvier «Menace dangereusement notre République démocratique.»

« Romney devrait être présenté à notre ami M. Guillotine, » Harper a écrit dans une réponse Facebook.

La remarque incendiaire a été capturée par un journaliste local. Le commentaire menaçant semble avoir été effacé du compte de réseau social de Harper, mais cela n’a pas empêché les internautes de crier au scandale à cause du message provocateur.

De nombreux commentateurs ont exhorté le FBI à intervenir, affirmant que le message Facebook était une menace de mort évidente. Les autorités locales ne devraient pas s’impliquer, cependant, a déclaré un observateur, prédire que les flics allaient « Hausser les épaules et rire, puis peut-être ‘aimer’ son message. »

D’autres ont émis l’hypothèse que Harper pourrait également être accusé de sédition pour avoir encouragé la violence contre le gouvernement.

Si le président Biden et la vice-présidente Kamala Harris n’agissent pas contre ces séditionistes et, conformément à notre Constitution, emprisonnés et condamnés à une amende, démis de leurs fonctions, je regretterai d’avoir voté du tout. Notre nation pourrira si justice n’est pas rendue et envoie un message sévère aux autres!

– US Army SFC Horman, Ret. (@HormanMichael) 3 janvier 2021